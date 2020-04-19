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انطلاق تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم في سبتمبر المقبل

بعد تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) أن التصفيات القارية المؤهلة إلى مونديال 2022 ستنطلق في سبتمبر المقبل بعدما تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تنطلق التصفيات مارس الماضي لكنها تأجلت بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، بعد أن طلب الاتحاد القاري من الاتحاد الدولي (فيفا) تأجيل هذه المباريات إلى سبتمبر.

وقال اتحاد (كونميبول) في بيان صادر عنه بعد اجتماع لمجلس إدارته من خلال تقنية الاتصال بالفيديو: "في الوقت الحالي، فإن موعد انطلاق التصفيات هي من 4 إلى 8 سبتمبر 2020 كما حددها الاتحاد الدولي وبنظامها الأصلي (مجموعة واحدة)، لم يتغير".

في المقابل، لم يحدد "أي موعد لمعاودة مباريات كأس ليبرتادوريس وكأس سوداميركانا" لكن الاتحاد القاري مصمم على إنهاء المسابقتين القارتين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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انطلاق تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم في سبتمبر المقبل
سبق

أعلن الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) أن التصفيات القارية المؤهلة إلى مونديال 2022 ستنطلق في سبتمبر المقبل بعدما تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تنطلق التصفيات مارس الماضي لكنها تأجلت بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، بعد أن طلب الاتحاد القاري من الاتحاد الدولي (فيفا) تأجيل هذه المباريات إلى سبتمبر.

وقال اتحاد (كونميبول) في بيان صادر عنه بعد اجتماع لمجلس إدارته من خلال تقنية الاتصال بالفيديو: "في الوقت الحالي، فإن موعد انطلاق التصفيات هي من 4 إلى 8 سبتمبر 2020 كما حددها الاتحاد الدولي وبنظامها الأصلي (مجموعة واحدة)، لم يتغير".

في المقابل، لم يحدد "أي موعد لمعاودة مباريات كأس ليبرتادوريس وكأس سوداميركانا" لكن الاتحاد القاري مصمم على إنهاء المسابقتين القارتين.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
12:55 AM

انطلاق تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم في سبتمبر المقبل

بعد تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) أن التصفيات القارية المؤهلة إلى مونديال 2022 ستنطلق في سبتمبر المقبل بعدما تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تنطلق التصفيات مارس الماضي لكنها تأجلت بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، بعد أن طلب الاتحاد القاري من الاتحاد الدولي (فيفا) تأجيل هذه المباريات إلى سبتمبر.

وقال اتحاد (كونميبول) في بيان صادر عنه بعد اجتماع لمجلس إدارته من خلال تقنية الاتصال بالفيديو: "في الوقت الحالي، فإن موعد انطلاق التصفيات هي من 4 إلى 8 سبتمبر 2020 كما حددها الاتحاد الدولي وبنظامها الأصلي (مجموعة واحدة)، لم يتغير".

في المقابل، لم يحدد "أي موعد لمعاودة مباريات كأس ليبرتادوريس وكأس سوداميركانا" لكن الاتحاد القاري مصمم على إنهاء المسابقتين القارتين.

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