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"مسلي آل معمر" يعلن ترشحه لرئاسة "النصر".. بدعم من "خالد بن فهد"

أعلن مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين في وقت سابق عن ترشحه لرئاسة نادي النصر بدعم من الداعم الأول للنصر الأمير خالد بن فهد.

وغرّد آل معمر قائلاً: "نزولاً عند رغبة الرمز الداعم الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز، والأعضاء الذهبيين، قررت أن أقدم أوراق ترشيحي لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر.

‏وأضاف: "خدمة الرياضة السعودية من خلال الصرح الشامخ نادي النصر شرف كبير لي".

وكانت وزارة الرياضة قد قررت في وقت سابق إقالة صفوان السويكت من رئاسة النادي وحل مجلس إدارته وتكليف عبد الله الدخيل بتسيير أمور النادي لحين تشكيل الإدارة الجديدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"مسلي آل معمر" يعلن ترشحه لرئاسة "النصر".. بدعم من "خالد بن فهد"
سبق

أعلن مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين في وقت سابق عن ترشحه لرئاسة نادي النصر بدعم من الداعم الأول للنصر الأمير خالد بن فهد.

وغرّد آل معمر قائلاً: "نزولاً عند رغبة الرمز الداعم الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز، والأعضاء الذهبيين، قررت أن أقدم أوراق ترشيحي لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر.

‏وأضاف: "خدمة الرياضة السعودية من خلال الصرح الشامخ نادي النصر شرف كبير لي".

وكانت وزارة الرياضة قد قررت في وقت سابق إقالة صفوان السويكت من رئاسة النادي وحل مجلس إدارته وتكليف عبد الله الدخيل بتسيير أمور النادي لحين تشكيل الإدارة الجديدة.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
07:58 PM
اخر تعديل
25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
10:48 PM

"مسلي آل معمر" يعلن ترشحه لرئاسة "النصر".. بدعم من "خالد بن فهد"

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محمد السيّد - الرياض
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أعلن مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين في وقت سابق عن ترشحه لرئاسة نادي النصر بدعم من الداعم الأول للنصر الأمير خالد بن فهد.

وغرّد آل معمر قائلاً: "نزولاً عند رغبة الرمز الداعم الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز، والأعضاء الذهبيين، قررت أن أقدم أوراق ترشيحي لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر.

‏وأضاف: "خدمة الرياضة السعودية من خلال الصرح الشامخ نادي النصر شرف كبير لي".

وكانت وزارة الرياضة قد قررت في وقت سابق إقالة صفوان السويكت من رئاسة النادي وحل مجلس إدارته وتكليف عبد الله الدخيل بتسيير أمور النادي لحين تشكيل الإدارة الجديدة.

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