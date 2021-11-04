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"ميقاتي" و"عون" يتفقان على خطة طريق لإخراج لبنان من الأزمة مع السعودية

رئيس الوزراء لم يطلب من "قرداحي" الاستقالة

ذكر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أنه اتفق مع الرئيس ميشال عون على خارطة طريق؛ للخروج من الأزمة الدبلوماسية مع السعودية، بحسب ما أفاد حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر".

ودعا "ميقاتي" وزير الإعلام جورج قرداحي مرة أخرى إلى "تغليب المصلحة الوطنية"، لكنه لم يصل إلى حد أن يطلب منه الاستقالة على خلفية التصريحات التي فجرت الخلاف مع دول الخليج، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "ميقاتي" في خطاب عام: "أكرر دعوة وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ميقاتي" و"عون" يتفقان على خطة طريق لإخراج لبنان من الأزمة مع السعودية
سبق

ذكر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أنه اتفق مع الرئيس ميشال عون على خارطة طريق؛ للخروج من الأزمة الدبلوماسية مع السعودية، بحسب ما أفاد حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر".

ودعا "ميقاتي" وزير الإعلام جورج قرداحي مرة أخرى إلى "تغليب المصلحة الوطنية"، لكنه لم يصل إلى حد أن يطلب منه الاستقالة على خلفية التصريحات التي فجرت الخلاف مع دول الخليج، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "ميقاتي" في خطاب عام: "أكرر دعوة وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه".

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
02:30 PM

"ميقاتي" و"عون" يتفقان على خطة طريق لإخراج لبنان من الأزمة مع السعودية

رئيس الوزراء لم يطلب من "قرداحي" الاستقالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أنه اتفق مع الرئيس ميشال عون على خارطة طريق؛ للخروج من الأزمة الدبلوماسية مع السعودية، بحسب ما أفاد حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر".

ودعا "ميقاتي" وزير الإعلام جورج قرداحي مرة أخرى إلى "تغليب المصلحة الوطنية"، لكنه لم يصل إلى حد أن يطلب منه الاستقالة على خلفية التصريحات التي فجرت الخلاف مع دول الخليج، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "ميقاتي" في خطاب عام: "أكرر دعوة وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه".

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