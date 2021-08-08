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حائل.. "بنك الدم" يجري 4485 فحصاً مخبرياً للمتبرعين خلال يوليو

قام بنقل 348 وحدة للمستشفيات واستقبل 289 متبرعاً ونفّذ 3 حملات للتبرع

أجرى بنك الدم المركزي بصحة منطقة حائل خلال شهر يوليو من هذا العام؛ 4485 فحصاً مخبرياً لمتبرعين بالدم، كما قام بنقل 348 وحدة دم للمستشفيات، واستقبل 289 متبرعاً، ونفّذ عدد 3 حملات للتبرع.

ويستقبل بنك الدم المركزي بصحة حائل المتبرعين من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً.

يُشار إلى أن "البنك" حاصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م؛ بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة، وقام بتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.

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حائل.. "بنك الدم" يجري 4485 فحصاً مخبرياً للمتبرعين خلال يوليو
سبق

أجرى بنك الدم المركزي بصحة منطقة حائل خلال شهر يوليو من هذا العام؛ 4485 فحصاً مخبرياً لمتبرعين بالدم، كما قام بنقل 348 وحدة دم للمستشفيات، واستقبل 289 متبرعاً، ونفّذ عدد 3 حملات للتبرع.

ويستقبل بنك الدم المركزي بصحة حائل المتبرعين من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً.

يُشار إلى أن "البنك" حاصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م؛ بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة، وقام بتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
12:26 PM

حائل.. "بنك الدم" يجري 4485 فحصاً مخبرياً للمتبرعين خلال يوليو

قام بنقل 348 وحدة للمستشفيات واستقبل 289 متبرعاً ونفّذ 3 حملات للتبرع

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منصور الشلاقي - الرياض
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أجرى بنك الدم المركزي بصحة منطقة حائل خلال شهر يوليو من هذا العام؛ 4485 فحصاً مخبرياً لمتبرعين بالدم، كما قام بنقل 348 وحدة دم للمستشفيات، واستقبل 289 متبرعاً، ونفّذ عدد 3 حملات للتبرع.

ويستقبل بنك الدم المركزي بصحة حائل المتبرعين من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً.

يُشار إلى أن "البنك" حاصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م؛ بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة، وقام بتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.

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بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,507
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,282
2.5 مليار ..

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30 يناير
14,578
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,222

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