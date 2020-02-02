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مأساة لعائلة لبنانية في أستراليا والسبب "سائق مخمور"

المحكمة وجّهت إليه 20 تهمة بينها القتل غير العمد

تسبب سائق مخمور في مأساة لعائلة لبنانية، بعدما دهس بسيارة رباعية الدفع أطفالًا لبنانيين في سيدني، وقتل 4 منهم (شقيقتان، وشقيقهما، وابنة عمتهم)، وأصاب 3 آخرين بجروح خطيرة، بحسب ما أعلنت السلطات في أستراليا ولبنان الأحد.

وأعلنت الشرطة الأسترالية، أن السائق البالغ من العمر 29 عامًا، والذي لم تكشف عن اسمه، سيمثُل الأحد أمام المحكمة، بعدما وُجهت إليه 20 تهمة؛ بينها القتل غير العمد، والقيادة تحت تأثير الخمر؛ إثر الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من ليل السبت في ضاحية أوتلاندز في غرب سيدني.

وأضافت وفق "سكاي نيوز"، أن الأطفال كانوا على الرصيف عندما قفزت السيارة رباعية الدفع وصدمتهم.

وبحسب الشرطة؛ فإن القتلى الأربعة هم 3 فتيات تتراوح أعمارهن بين 8 و12 عامًا، وصبي عمره 13 عامًا، وقد فارقوا الحياة في مكان الحادث؛ في حين أصيب ثلاثة أطفال آخرين، هم فتاتان وصبي، نُقلوا إلى المستشفى؛ حيث يُعالَجون وحالتهم مستقرة.

والأشقاء الذين قُتلوا في الحادث هم أبناء دانيال وليلى عبدالله، اللذان فَقَدا في الحادث ثلاثة من أطفالهم الستة.

وقال دانيال عبدالله للصحافيين: "لقد فقدت بالأمس ثلاثة من أطفالي، ابنة عمي بريجيت فقدت ابنتها أيضًا".

وأضاف: "أشعر بأني مخدر، هذا هو على الأرجح ما أشعر به في الوقت الراهن".

وتابع: "كل ما أريد أن أقوله هو، من فضلكم، أيها السائقون، كونوا حذرين. هؤلاء الأطفال كانوا يمشون ببراءة ويستمتعون بصحبة بعضهم، وهذا الصباح استيقظت وقد فقدت ثلاثة أطفال".

سائق مخمور أستراليا سيدني

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مأساة لعائلة لبنانية في أستراليا والسبب "سائق مخمور"
سبق

تسبب سائق مخمور في مأساة لعائلة لبنانية، بعدما دهس بسيارة رباعية الدفع أطفالًا لبنانيين في سيدني، وقتل 4 منهم (شقيقتان، وشقيقهما، وابنة عمتهم)، وأصاب 3 آخرين بجروح خطيرة، بحسب ما أعلنت السلطات في أستراليا ولبنان الأحد.

وأعلنت الشرطة الأسترالية، أن السائق البالغ من العمر 29 عامًا، والذي لم تكشف عن اسمه، سيمثُل الأحد أمام المحكمة، بعدما وُجهت إليه 20 تهمة؛ بينها القتل غير العمد، والقيادة تحت تأثير الخمر؛ إثر الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من ليل السبت في ضاحية أوتلاندز في غرب سيدني.

وأضافت وفق "سكاي نيوز"، أن الأطفال كانوا على الرصيف عندما قفزت السيارة رباعية الدفع وصدمتهم.

وبحسب الشرطة؛ فإن القتلى الأربعة هم 3 فتيات تتراوح أعمارهن بين 8 و12 عامًا، وصبي عمره 13 عامًا، وقد فارقوا الحياة في مكان الحادث؛ في حين أصيب ثلاثة أطفال آخرين، هم فتاتان وصبي، نُقلوا إلى المستشفى؛ حيث يُعالَجون وحالتهم مستقرة.

والأشقاء الذين قُتلوا في الحادث هم أبناء دانيال وليلى عبدالله، اللذان فَقَدا في الحادث ثلاثة من أطفالهم الستة.

وقال دانيال عبدالله للصحافيين: "لقد فقدت بالأمس ثلاثة من أطفالي، ابنة عمي بريجيت فقدت ابنتها أيضًا".

وأضاف: "أشعر بأني مخدر، هذا هو على الأرجح ما أشعر به في الوقت الراهن".

وتابع: "كل ما أريد أن أقوله هو، من فضلكم، أيها السائقون، كونوا حذرين. هؤلاء الأطفال كانوا يمشون ببراءة ويستمتعون بصحبة بعضهم، وهذا الصباح استيقظت وقد فقدت ثلاثة أطفال".

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
09:12 AM

مأساة لعائلة لبنانية في أستراليا والسبب "سائق مخمور"

المحكمة وجّهت إليه 20 تهمة بينها القتل غير العمد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسبب سائق مخمور في مأساة لعائلة لبنانية، بعدما دهس بسيارة رباعية الدفع أطفالًا لبنانيين في سيدني، وقتل 4 منهم (شقيقتان، وشقيقهما، وابنة عمتهم)، وأصاب 3 آخرين بجروح خطيرة، بحسب ما أعلنت السلطات في أستراليا ولبنان الأحد.

وأعلنت الشرطة الأسترالية، أن السائق البالغ من العمر 29 عامًا، والذي لم تكشف عن اسمه، سيمثُل الأحد أمام المحكمة، بعدما وُجهت إليه 20 تهمة؛ بينها القتل غير العمد، والقيادة تحت تأثير الخمر؛ إثر الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من ليل السبت في ضاحية أوتلاندز في غرب سيدني.

وأضافت وفق "سكاي نيوز"، أن الأطفال كانوا على الرصيف عندما قفزت السيارة رباعية الدفع وصدمتهم.

وبحسب الشرطة؛ فإن القتلى الأربعة هم 3 فتيات تتراوح أعمارهن بين 8 و12 عامًا، وصبي عمره 13 عامًا، وقد فارقوا الحياة في مكان الحادث؛ في حين أصيب ثلاثة أطفال آخرين، هم فتاتان وصبي، نُقلوا إلى المستشفى؛ حيث يُعالَجون وحالتهم مستقرة.

والأشقاء الذين قُتلوا في الحادث هم أبناء دانيال وليلى عبدالله، اللذان فَقَدا في الحادث ثلاثة من أطفالهم الستة.

وقال دانيال عبدالله للصحافيين: "لقد فقدت بالأمس ثلاثة من أطفالي، ابنة عمي بريجيت فقدت ابنتها أيضًا".

وأضاف: "أشعر بأني مخدر، هذا هو على الأرجح ما أشعر به في الوقت الراهن".

وتابع: "كل ما أريد أن أقوله هو، من فضلكم، أيها السائقون، كونوا حذرين. هؤلاء الأطفال كانوا يمشون ببراءة ويستمتعون بصحبة بعضهم، وهذا الصباح استيقظت وقد فقدت ثلاثة أطفال".

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