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"آمل قبل أن أموت".. أمنية "الفيصل" تتفاعل بوعد وزير ثم رد الأمير

العنوان الرئيس توجه كامل كي تكون مكة والمشاعر مشروعًا عصريًّا

أخذ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحه، وعدًا على نفسه بتحقيق أمنية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بأن تتحول مكة المكرمة لمدينة ذكية قبل حلول عام 2023م، وأن يشاهد العاصمة المقدسة مدينة ذكية قبل وفاته حفظه الله.

جاء ذلك في مقطع فيديو تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، ظهر فيه وعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، بتنفيذ أمنية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ليرد عليه "الفيصل" قائلًا: "هذا اليوم أسعد يوم في حياتي".

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قد أوضح في لقاء مع قناة "الإخبارية" الجمعة الماضية، أن التوجه الكامل هو أن تكون مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مشروعًا عصريًّا ومستقبليًّا للمدينة الحضارية للعالم وليس فقط للمملكة العربية السعودية.

وأضاف: "أتذكر الملك فيصل وإخوانه يقفون في عرفات لترتيب السيارات أثناء النفرة، وما أريده هو الابتسام في وجه الحاج، وآمل قبل أن أموت أن أرى المشاعر المقدسة تعمل إلكترونيًّا".

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"آمل قبل أن أموت".. أمنية "الفيصل" تتفاعل بوعد وزير ثم رد الأمير
سبق

أخذ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحه، وعدًا على نفسه بتحقيق أمنية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بأن تتحول مكة المكرمة لمدينة ذكية قبل حلول عام 2023م، وأن يشاهد العاصمة المقدسة مدينة ذكية قبل وفاته حفظه الله.

جاء ذلك في مقطع فيديو تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، ظهر فيه وعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، بتنفيذ أمنية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ليرد عليه "الفيصل" قائلًا: "هذا اليوم أسعد يوم في حياتي".

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قد أوضح في لقاء مع قناة "الإخبارية" الجمعة الماضية، أن التوجه الكامل هو أن تكون مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مشروعًا عصريًّا ومستقبليًّا للمدينة الحضارية للعالم وليس فقط للمملكة العربية السعودية.

وأضاف: "أتذكر الملك فيصل وإخوانه يقفون في عرفات لترتيب السيارات أثناء النفرة، وما أريده هو الابتسام في وجه الحاج، وآمل قبل أن أموت أن أرى المشاعر المقدسة تعمل إلكترونيًّا".

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
10:38 AM

"آمل قبل أن أموت".. أمنية "الفيصل" تتفاعل بوعد وزير ثم رد الأمير

العنوان الرئيس توجه كامل كي تكون مكة والمشاعر مشروعًا عصريًّا

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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6,586

أخذ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحه، وعدًا على نفسه بتحقيق أمنية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بأن تتحول مكة المكرمة لمدينة ذكية قبل حلول عام 2023م، وأن يشاهد العاصمة المقدسة مدينة ذكية قبل وفاته حفظه الله.

جاء ذلك في مقطع فيديو تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، ظهر فيه وعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، بتنفيذ أمنية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ليرد عليه "الفيصل" قائلًا: "هذا اليوم أسعد يوم في حياتي".

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قد أوضح في لقاء مع قناة "الإخبارية" الجمعة الماضية، أن التوجه الكامل هو أن تكون مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مشروعًا عصريًّا ومستقبليًّا للمدينة الحضارية للعالم وليس فقط للمملكة العربية السعودية.

وأضاف: "أتذكر الملك فيصل وإخوانه يقفون في عرفات لترتيب السيارات أثناء النفرة، وما أريده هو الابتسام في وجه الحاج، وآمل قبل أن أموت أن أرى المشاعر المقدسة تعمل إلكترونيًّا".

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