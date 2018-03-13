"الصحة الأردنية" تعلن خلو البلاد من "كورونا"

الفحوصات التي أجريت للمصاب أكدت تعافيه

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم، خلو الأردن من فيروس كورونا المستجد، بعد شفاء المصاب الوحيد بهذا المرض ومغادرته المستشفى.

وقال الوزير الأردني في مؤتمر صحفي: الفحوصات التي أجريت للمصاب أكدت تماثله للشفاء وتم إخراجه من المستشفى، وبذلك لا توجد أي حالة مصابة بهذه الفيروس في الأردن لغاية اليوم.