"الصحة الأردنية" تعلن خلو البلاد من "كورونا"
الفحوصات التي أجريت للمصاب أكدت تعافيه
أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم، خلو الأردن من فيروس كورونا المستجد، بعد شفاء المصاب الوحيد بهذا المرض ومغادرته المستشفى.
وقال الوزير الأردني في مؤتمر صحفي: الفحوصات التي أجريت للمصاب أكدت تماثله للشفاء وتم إخراجه من المستشفى، وبذلك لا توجد أي حالة مصابة بهذه الفيروس في الأردن لغاية اليوم.
الأردن
فيروس كورونا الجديد
"الصحة الأردنية" تعلن خلو البلاد من "كورونا"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-03-13
أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم، خلو الأردن من فيروس كورونا المستجد، بعد شفاء المصاب الوحيد بهذا المرض ومغادرته المستشفى.
وقال الوزير الأردني في مؤتمر صحفي: الفحوصات التي أجريت للمصاب أكدت تماثله للشفاء وتم إخراجه من المستشفى، وبذلك لا توجد أي حالة مصابة بهذه الفيروس في الأردن لغاية اليوم.
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
05:59 PM
اخر تعديل
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
09:52 PM
"الصحة الأردنية" تعلن خلو البلاد من "كورونا"
الفحوصات التي أجريت للمصاب أكدت تعافيه
أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم، خلو الأردن من فيروس كورونا المستجد، بعد شفاء المصاب الوحيد بهذا المرض ومغادرته المستشفى.
وقال الوزير الأردني في مؤتمر صحفي: الفحوصات التي أجريت للمصاب أكدت تماثله للشفاء وتم إخراجه من المستشفى، وبذلك لا توجد أي حالة مصابة بهذه الفيروس في الأردن لغاية اليوم.