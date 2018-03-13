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"الصحة الأردنية" تعلن خلو البلاد من "كورونا"

الفحوصات التي أجريت للمصاب أكدت تعافيه

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم، خلو الأردن من فيروس كورونا المستجد، بعد شفاء المصاب الوحيد بهذا المرض ومغادرته المستشفى.

وقال الوزير الأردني في مؤتمر صحفي: الفحوصات التي أجريت للمصاب أكدت تماثله للشفاء وتم إخراجه من المستشفى، وبذلك لا توجد أي حالة مصابة بهذه الفيروس في الأردن لغاية اليوم.

الأردن فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الصحة الأردنية" تعلن خلو البلاد من "كورونا"
سبق

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم، خلو الأردن من فيروس كورونا المستجد، بعد شفاء المصاب الوحيد بهذا المرض ومغادرته المستشفى.

وقال الوزير الأردني في مؤتمر صحفي: الفحوصات التي أجريت للمصاب أكدت تماثله للشفاء وتم إخراجه من المستشفى، وبذلك لا توجد أي حالة مصابة بهذه الفيروس في الأردن لغاية اليوم.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
05:59 PM
اخر تعديل
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
09:52 PM

"الصحة الأردنية" تعلن خلو البلاد من "كورونا"

الفحوصات التي أجريت للمصاب أكدت تعافيه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
8
7,316

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم، خلو الأردن من فيروس كورونا المستجد، بعد شفاء المصاب الوحيد بهذا المرض ومغادرته المستشفى.

وقال الوزير الأردني في مؤتمر صحفي: الفحوصات التي أجريت للمصاب أكدت تماثله للشفاء وتم إخراجه من المستشفى، وبذلك لا توجد أي حالة مصابة بهذه الفيروس في الأردن لغاية اليوم.

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