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"غلا" طفلة الـ10 سنوات تعاني ضمورًا في المخ وشللًا و50 ألف ريال تنقذها

والدها: راجعت المستشفيات الحكومية والخاصة دون جدوى وأنشُد المساعدة

ناشد مواطن بمحافظة قلوة، مساعدته بإيجاد علاج لطفلته ذات العشر سنوات، والتي أصيبت بضمور في المخ، تَسَبّب لها في شلل في الحركة والنمو والنطق.

وبيّن أن تردده على عدة مستشفيات لم يُحرز تحسنًا في حالة طفلته، وبالبحث عن حالات مشابهة وكيفية علاجها، وَجد مركزًا بالهند يعالج مثل هذه الحالات؛ ولكن إمكانياته المالية لا تسمح؛ على الرغم من أن المبلغ قُرابة 50 ريال فقط.

وقال والد الطفلة "غلا" لـ"سبق": تعاني ابنتي ذات العشر سنوات، من ضمور في المخ، تسبب لها في مشاكل صحية من عدم الحركة الطبيعية والتركيز وضعف النمو والنطق، ومع مراجعاتي لمستشفيات حكومية وخاصة لم نصل لنتيجة تُذكر، وأملنا في الله كبير؛ مضيفًا: "طوال العشر سنوات عانينا من بحث عن علاج واستشارات ومراجعات أو رعاية.

وأضاف: "بفضل الله، تم التواصل مع إحدى العيادات في الهند، وبُشِّرنا بأن حالة ابنتي تشابه حالات كثيرة تم معالجتها لدى عياداتهم، وجاءت البشارة بعلاجها؛ ولكن حالتي المادية لا تسمح لي بمصاريف العلاج التي تصل لخمسين ألف ريال؛ فأنا موظف بسيط راتبي لا يكفي لعلاج ابنتي".

وناشد الأب المكلوم، أميرَ الباحة وأهل الخير التكفل بمصاريف علاج ابنته؛ فوطننا وطن خير من قيادته وشعبه، وهو بلد معطاء لمن احتاج من أهله وخارجه.

"سبق" تحتفظ بالتقارير الطبية وعنوان التواصل.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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"غلا" طفلة الـ10 سنوات تعاني ضمورًا في المخ وشللًا و50 ألف ريال تنقذها
سبق

ناشد مواطن بمحافظة قلوة، مساعدته بإيجاد علاج لطفلته ذات العشر سنوات، والتي أصيبت بضمور في المخ، تَسَبّب لها في شلل في الحركة والنمو والنطق.

وبيّن أن تردده على عدة مستشفيات لم يُحرز تحسنًا في حالة طفلته، وبالبحث عن حالات مشابهة وكيفية علاجها، وَجد مركزًا بالهند يعالج مثل هذه الحالات؛ ولكن إمكانياته المالية لا تسمح؛ على الرغم من أن المبلغ قُرابة 50 ريال فقط.

وقال والد الطفلة "غلا" لـ"سبق": تعاني ابنتي ذات العشر سنوات، من ضمور في المخ، تسبب لها في مشاكل صحية من عدم الحركة الطبيعية والتركيز وضعف النمو والنطق، ومع مراجعاتي لمستشفيات حكومية وخاصة لم نصل لنتيجة تُذكر، وأملنا في الله كبير؛ مضيفًا: "طوال العشر سنوات عانينا من بحث عن علاج واستشارات ومراجعات أو رعاية.

وأضاف: "بفضل الله، تم التواصل مع إحدى العيادات في الهند، وبُشِّرنا بأن حالة ابنتي تشابه حالات كثيرة تم معالجتها لدى عياداتهم، وجاءت البشارة بعلاجها؛ ولكن حالتي المادية لا تسمح لي بمصاريف العلاج التي تصل لخمسين ألف ريال؛ فأنا موظف بسيط راتبي لا يكفي لعلاج ابنتي".

وناشد الأب المكلوم، أميرَ الباحة وأهل الخير التكفل بمصاريف علاج ابنته؛ فوطننا وطن خير من قيادته وشعبه، وهو بلد معطاء لمن احتاج من أهله وخارجه.

"سبق" تحتفظ بالتقارير الطبية وعنوان التواصل.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
09:40 AM

"غلا" طفلة الـ10 سنوات تعاني ضمورًا في المخ وشللًا و50 ألف ريال تنقذها

والدها: راجعت المستشفيات الحكومية والخاصة دون جدوى وأنشُد المساعدة

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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ناشد مواطن بمحافظة قلوة، مساعدته بإيجاد علاج لطفلته ذات العشر سنوات، والتي أصيبت بضمور في المخ، تَسَبّب لها في شلل في الحركة والنمو والنطق.

وبيّن أن تردده على عدة مستشفيات لم يُحرز تحسنًا في حالة طفلته، وبالبحث عن حالات مشابهة وكيفية علاجها، وَجد مركزًا بالهند يعالج مثل هذه الحالات؛ ولكن إمكانياته المالية لا تسمح؛ على الرغم من أن المبلغ قُرابة 50 ريال فقط.

وقال والد الطفلة "غلا" لـ"سبق": تعاني ابنتي ذات العشر سنوات، من ضمور في المخ، تسبب لها في مشاكل صحية من عدم الحركة الطبيعية والتركيز وضعف النمو والنطق، ومع مراجعاتي لمستشفيات حكومية وخاصة لم نصل لنتيجة تُذكر، وأملنا في الله كبير؛ مضيفًا: "طوال العشر سنوات عانينا من بحث عن علاج واستشارات ومراجعات أو رعاية.

وأضاف: "بفضل الله، تم التواصل مع إحدى العيادات في الهند، وبُشِّرنا بأن حالة ابنتي تشابه حالات كثيرة تم معالجتها لدى عياداتهم، وجاءت البشارة بعلاجها؛ ولكن حالتي المادية لا تسمح لي بمصاريف العلاج التي تصل لخمسين ألف ريال؛ فأنا موظف بسيط راتبي لا يكفي لعلاج ابنتي".

وناشد الأب المكلوم، أميرَ الباحة وأهل الخير التكفل بمصاريف علاج ابنته؛ فوطننا وطن خير من قيادته وشعبه، وهو بلد معطاء لمن احتاج من أهله وخارجه.

"سبق" تحتفظ بالتقارير الطبية وعنوان التواصل.

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