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"الرميان" ينضمّ إلى مجلس إدارة "ريلاينس" الهندية

"أمباني": هذه الخطوة إشارة إلى عولمة مجلس الإدارة

أفادت شركة "ريلاينس إندستريز" الهندية، اليوم، أن ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية سينضمّ إلى مجلس إدارتها.

ووفق "رويترز"؛ أعلنت "ريلاينس" بيع 20% في أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات مقابل 15 مليار دولار في 2019 إلى "أرامكو" أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقال رئيس "ريلاينس"، موكيش أمباني: إن ضمّ رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية لمجلس إدارة الشركة يُشير إلى "عولمة مجلس ريلاينس".

شركة ريلاينس إندستريز الهندية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الرميان" ينضمّ إلى مجلس إدارة "ريلاينس" الهندية
سبق

أفادت شركة "ريلاينس إندستريز" الهندية، اليوم، أن ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية سينضمّ إلى مجلس إدارتها.

ووفق "رويترز"؛ أعلنت "ريلاينس" بيع 20% في أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات مقابل 15 مليار دولار في 2019 إلى "أرامكو" أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقال رئيس "ريلاينس"، موكيش أمباني: إن ضمّ رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية لمجلس إدارة الشركة يُشير إلى "عولمة مجلس ريلاينس".

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
01:31 PM

"الرميان" ينضمّ إلى مجلس إدارة "ريلاينس" الهندية

"أمباني": هذه الخطوة إشارة إلى عولمة مجلس الإدارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت شركة "ريلاينس إندستريز" الهندية، اليوم، أن ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية سينضمّ إلى مجلس إدارتها.

ووفق "رويترز"؛ أعلنت "ريلاينس" بيع 20% في أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات مقابل 15 مليار دولار في 2019 إلى "أرامكو" أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقال رئيس "ريلاينس"، موكيش أمباني: إن ضمّ رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية لمجلس إدارة الشركة يُشير إلى "عولمة مجلس ريلاينس".

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