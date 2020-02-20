تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية، احتفالية في القاهرة، الثلاثاء المقبل؛ لتكريم الفائزين بجائزة "الأمير محمد بن فهد لأفضل كتاب في الوطن العربي". وقال مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، في تصريح له اليوم: إن التعاون مع المنظمة في تأسيس "جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل كتاب في الوطن العربي"؛ تقديرًا للمساهمات المتميزة في مجالات التأليف والإبداع الفكري على مستوى العالم العربي. وتهدف الجائزة إلى إرساء قواعد تأليف الكتاب العربي من خلال دعم وإبراز الكتاب المتميّز، وتكريم الكُتَّاب، والمفكرين، والباحثين، الذين قدموا إسهامات جليلة في قضايا التنمية العربية.

تكريم الفائزين بجائزة محمد بن فهد لأفضل كتاب عربي.. الثلاثاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-20 تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية، احتفالية في القاهرة، الثلاثاء المقبل؛ لتكريم الفائزين بجائزة "الأمير محمد بن فهد لأفضل كتاب في الوطن العربي".



وقال مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، في تصريح له اليوم: إن التعاون مع المنظمة في تأسيس "جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل كتاب في الوطن العربي"؛ تقديرًا للمساهمات المتميزة في مجالات التأليف والإبداع الفكري على مستوى العالم العربي.



وتهدف الجائزة إلى إرساء قواعد تأليف الكتاب العربي من خلال دعم وإبراز الكتاب المتميّز، وتكريم الكُتَّاب، والمفكرين، والباحثين، الذين قدموا إسهامات جليلة في قضايا التنمية العربية.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 05:59 PM

تكريم الفائزين بجائزة محمد بن فهد لأفضل كتاب عربي.. الثلاثاء في احتفالية بالقاهرة الثلاثاء المقبل





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تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية، احتفالية في القاهرة، الثلاثاء المقبل؛ لتكريم الفائزين بجائزة "الأمير محمد بن فهد لأفضل كتاب في الوطن العربي".



وقال مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، في تصريح له اليوم: إن التعاون مع المنظمة في تأسيس "جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل كتاب في الوطن العربي"؛ تقديرًا للمساهمات المتميزة في مجالات التأليف والإبداع الفكري على مستوى العالم العربي.



وتهدف الجائزة إلى إرساء قواعد تأليف الكتاب العربي من خلال دعم وإبراز الكتاب المتميّز، وتكريم الكُتَّاب، والمفكرين، والباحثين، الذين قدموا إسهامات جليلة في قضايا التنمية العربية.