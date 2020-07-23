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نتيجة "فحص كورونا" تربك متحدث أحد قطاعات الباحة وتعزله في منزله

أجراه 3 مرات أُولاها إيجابية والأخيرة سلبية

عاش متحدث إحدى الجهات الحكومية في منطقة الباحة أوقاتًا عصيبة بعد وصول رسالة تفيد بأنه مصاب بفيروس كورونا، وتطلب منه الالتزام بالحجر المنزلي لحين انتهاء الأعراض المصاحبة للفيروس، ليتضح بعد الأيام التي قضاها في العزل أنه غير مصاب.

وتفصيلًا، وأثناء إحدى جولات المتحدث الرسمي لأحد القطاعات الحكومية في منطقة الباحة، والذي فضل عدم ذكر اسمه، صادف إحدى النقاط التابعة لصحة الباحة بأحد منتزهات الباحة الشهيرة تكشف على زوار الحديقة عن طريق مسحة تؤخذ من الحلق، ليبادر ويتم أخذ مسحة منه ويغادر الموقع بعدها.

وقال لـ"سبق": "بعد يومين تفاجأت بوصول رسالة من الصحة تفيده بأن نتيجة الاختبار إيجابية، وعليه تطبيق الحجر المنزلي واتباع التعليمات الواردة من وزارة الصحة وعزل نفسه".

وأردف: "بعد عدة أيام من الحجر لم تظهر علي أعراض أو تغير في حالتي الصحية؛ مما استدعى قيامي بفحص آخر في عيادة (تطمن) عن طريق الأنف، وبعد أيام وردتني رسالة من الصحة تفيدني بأن نتيجة الفحص سلبية، وأنني غير مصاب، لأتنفس الصعداء مرة أخرى، وبدأ الشك مرة أخرى يساورني أن تكون النتيجة أيضًا خاطئة".

وتابع: "تواصل معي مركز (تطمن) مرة ثالثة، وطالبوني بإجراء فحص طبي أخير للتأكد، وبالفعل راجعت المركز وأجريت الفحص وأنا ملتزم بالعزل والحجر، لتصلني رسالة أخيرة أن نتيجة الفحص سلبية، ولا يوجد إصابة ولله الحمد؛ مما جعلني أعود لحياتي الطبيعية مع اتخادي التدابير الاحترازية".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نتيجة "فحص كورونا" تربك متحدث أحد قطاعات الباحة وتعزله في منزله
سبق

عاش متحدث إحدى الجهات الحكومية في منطقة الباحة أوقاتًا عصيبة بعد وصول رسالة تفيد بأنه مصاب بفيروس كورونا، وتطلب منه الالتزام بالحجر المنزلي لحين انتهاء الأعراض المصاحبة للفيروس، ليتضح بعد الأيام التي قضاها في العزل أنه غير مصاب.

وتفصيلًا، وأثناء إحدى جولات المتحدث الرسمي لأحد القطاعات الحكومية في منطقة الباحة، والذي فضل عدم ذكر اسمه، صادف إحدى النقاط التابعة لصحة الباحة بأحد منتزهات الباحة الشهيرة تكشف على زوار الحديقة عن طريق مسحة تؤخذ من الحلق، ليبادر ويتم أخذ مسحة منه ويغادر الموقع بعدها.

وقال لـ"سبق": "بعد يومين تفاجأت بوصول رسالة من الصحة تفيده بأن نتيجة الاختبار إيجابية، وعليه تطبيق الحجر المنزلي واتباع التعليمات الواردة من وزارة الصحة وعزل نفسه".

وأردف: "بعد عدة أيام من الحجر لم تظهر علي أعراض أو تغير في حالتي الصحية؛ مما استدعى قيامي بفحص آخر في عيادة (تطمن) عن طريق الأنف، وبعد أيام وردتني رسالة من الصحة تفيدني بأن نتيجة الفحص سلبية، وأنني غير مصاب، لأتنفس الصعداء مرة أخرى، وبدأ الشك مرة أخرى يساورني أن تكون النتيجة أيضًا خاطئة".

وتابع: "تواصل معي مركز (تطمن) مرة ثالثة، وطالبوني بإجراء فحص طبي أخير للتأكد، وبالفعل راجعت المركز وأجريت الفحص وأنا ملتزم بالعزل والحجر، لتصلني رسالة أخيرة أن نتيجة الفحص سلبية، ولا يوجد إصابة ولله الحمد؛ مما جعلني أعود لحياتي الطبيعية مع اتخادي التدابير الاحترازية".

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
08:52 PM

نتيجة "فحص كورونا" تربك متحدث أحد قطاعات الباحة وتعزله في منزله

أجراه 3 مرات أُولاها إيجابية والأخيرة سلبية

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
2,765

عاش متحدث إحدى الجهات الحكومية في منطقة الباحة أوقاتًا عصيبة بعد وصول رسالة تفيد بأنه مصاب بفيروس كورونا، وتطلب منه الالتزام بالحجر المنزلي لحين انتهاء الأعراض المصاحبة للفيروس، ليتضح بعد الأيام التي قضاها في العزل أنه غير مصاب.

وتفصيلًا، وأثناء إحدى جولات المتحدث الرسمي لأحد القطاعات الحكومية في منطقة الباحة، والذي فضل عدم ذكر اسمه، صادف إحدى النقاط التابعة لصحة الباحة بأحد منتزهات الباحة الشهيرة تكشف على زوار الحديقة عن طريق مسحة تؤخذ من الحلق، ليبادر ويتم أخذ مسحة منه ويغادر الموقع بعدها.

وقال لـ"سبق": "بعد يومين تفاجأت بوصول رسالة من الصحة تفيده بأن نتيجة الاختبار إيجابية، وعليه تطبيق الحجر المنزلي واتباع التعليمات الواردة من وزارة الصحة وعزل نفسه".

وأردف: "بعد عدة أيام من الحجر لم تظهر علي أعراض أو تغير في حالتي الصحية؛ مما استدعى قيامي بفحص آخر في عيادة (تطمن) عن طريق الأنف، وبعد أيام وردتني رسالة من الصحة تفيدني بأن نتيجة الفحص سلبية، وأنني غير مصاب، لأتنفس الصعداء مرة أخرى، وبدأ الشك مرة أخرى يساورني أن تكون النتيجة أيضًا خاطئة".

وتابع: "تواصل معي مركز (تطمن) مرة ثالثة، وطالبوني بإجراء فحص طبي أخير للتأكد، وبالفعل راجعت المركز وأجريت الفحص وأنا ملتزم بالعزل والحجر، لتصلني رسالة أخيرة أن نتيجة الفحص سلبية، ولا يوجد إصابة ولله الحمد؛ مما جعلني أعود لحياتي الطبيعية مع اتخادي التدابير الاحترازية".

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