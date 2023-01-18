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سلبتهم الحياة ليلاً.. غارة روسية تقتل 5 مدنيين سوريين بينهم 3 أطفال

هدمت منزلًا من طابقين وبعثرت محتوياته

قُتل خمسة مدنيين، أربعة منهم من عائلة واحدة، بغارة روسية استهدفت قرية في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (السبت).

وبين المرصد أن طائرة روسية شنت ضربة على قرية بالة الواقعة في ريف حلب الغربي المجاور لإدلب بعد منتصف الليل، أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن رجلاً مع زوجته وطفلتيهما كانوا في عداد القتلى.

من جهته، ذكر شاهد عيان أنه شاهد في أحد مستشفيات ريف حلب الغربي صباح اليوم جثث أفراد العائلة ملفوفة بأغطية شتوية وموضوعة على الأرض، بانتظار قدوم أي من أقاربهم للتعرف عليهم ودفنهم، بعدما نقل مسعفو الخوذ البيضاء جثثهم ليلاً.

وفي القرية، أحدثت الضربة فجوة في الأرض قرب منزل من طبقتين، تبعثرت محتوياته من أغطية ومفروشات ولعب أطفال، بينما تناثر زجاج النوافذ داخل غرفه.

سوريا غارة روسية المرصد السوري لحقوق الإنسان ريف حلب إدلب

الرئيسية/ أخبار العالم

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سلبتهم الحياة ليلاً.. غارة روسية تقتل 5 مدنيين سوريين بينهم 3 أطفال
سبق

قُتل خمسة مدنيين، أربعة منهم من عائلة واحدة، بغارة روسية استهدفت قرية في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (السبت).

وبين المرصد أن طائرة روسية شنت ضربة على قرية بالة الواقعة في ريف حلب الغربي المجاور لإدلب بعد منتصف الليل، أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن رجلاً مع زوجته وطفلتيهما كانوا في عداد القتلى.

من جهته، ذكر شاهد عيان أنه شاهد في أحد مستشفيات ريف حلب الغربي صباح اليوم جثث أفراد العائلة ملفوفة بأغطية شتوية وموضوعة على الأرض، بانتظار قدوم أي من أقاربهم للتعرف عليهم ودفنهم، بعدما نقل مسعفو الخوذ البيضاء جثثهم ليلاً.

وفي القرية، أحدثت الضربة فجوة في الأرض قرب منزل من طبقتين، تبعثرت محتوياته من أغطية ومفروشات ولعب أطفال، بينما تناثر زجاج النوافذ داخل غرفه.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
05:31 PM

سلبتهم الحياة ليلاً.. غارة روسية تقتل 5 مدنيين سوريين بينهم 3 أطفال

هدمت منزلًا من طابقين وبعثرت محتوياته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل خمسة مدنيين، أربعة منهم من عائلة واحدة، بغارة روسية استهدفت قرية في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (السبت).

وبين المرصد أن طائرة روسية شنت ضربة على قرية بالة الواقعة في ريف حلب الغربي المجاور لإدلب بعد منتصف الليل، أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن رجلاً مع زوجته وطفلتيهما كانوا في عداد القتلى.

من جهته، ذكر شاهد عيان أنه شاهد في أحد مستشفيات ريف حلب الغربي صباح اليوم جثث أفراد العائلة ملفوفة بأغطية شتوية وموضوعة على الأرض، بانتظار قدوم أي من أقاربهم للتعرف عليهم ودفنهم، بعدما نقل مسعفو الخوذ البيضاء جثثهم ليلاً.

وفي القرية، أحدثت الضربة فجوة في الأرض قرب منزل من طبقتين، تبعثرت محتوياته من أغطية ومفروشات ولعب أطفال، بينما تناثر زجاج النوافذ داخل غرفه.

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