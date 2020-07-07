بـ 49 حالة جديدة.. وفيات كورونا بالمملكة تتخطى حاجز الـ 2000
بعد نحو أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل أول وفاة
تخطى عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجدّ، في المملكة الرقم 2000، بعد نحو أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في تاريخ الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري. حيث سجلت المملكة اليوم 49 حالة وفاة جديدة.
وتشير تقارير "الصحة" إلى أن إجمالي عدد الوفيات من كورونا في المملكة حتى اليوم بلغ 2017 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.
بـ 49 حالة جديدة.. وفيات كورونا بالمملكة تتخطى حاجز الـ 2000
عبدالرزاق البجاليسبق2020-07-07
تخطى عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجدّ، في المملكة الرقم 2000، بعد نحو أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في تاريخ الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري. حيث سجلت المملكة اليوم 49 حالة وفاة جديدة.
وتشير تقارير "الصحة" إلى أن إجمالي عدد الوفيات من كورونا في المملكة حتى اليوم بلغ 2017 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.
07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
04:14 PM
بـ 49 حالة جديدة.. وفيات كورونا بالمملكة تتخطى حاجز الـ 2000
تخطى عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجدّ، في المملكة الرقم 2000، بعد نحو أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في تاريخ الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري. حيث سجلت المملكة اليوم 49 حالة وفاة جديدة.
وتشير تقارير "الصحة" إلى أن إجمالي عدد الوفيات من كورونا في المملكة حتى اليوم بلغ 2017 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.