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"الصحة" تعلن تسجيل 3392 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 217108

بـ 49 حالة جديدة.. وفيات كورونا بالمملكة تتخطى حاجز الـ 2000

بعد نحو أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل أول وفاة

تخطى عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجدّ، في المملكة الرقم 2000، بعد نحو أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في تاريخ الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري. حيث سجلت المملكة اليوم 49 حالة وفاة جديدة.

وتشير تقارير "الصحة" إلى أن إجمالي عدد الوفيات من كورونا في المملكة حتى اليوم بلغ 2017 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ 49 حالة جديدة.. وفيات كورونا بالمملكة تتخطى حاجز الـ 2000
سبق

تخطى عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجدّ، في المملكة الرقم 2000، بعد نحو أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في تاريخ الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري. حيث سجلت المملكة اليوم 49 حالة وفاة جديدة.

وتشير تقارير "الصحة" إلى أن إجمالي عدد الوفيات من كورونا في المملكة حتى اليوم بلغ 2017 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
04:14 PM

بـ 49 حالة جديدة.. وفيات كورونا بالمملكة تتخطى حاجز الـ 2000

بعد نحو أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل أول وفاة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تخطى عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجدّ، في المملكة الرقم 2000، بعد نحو أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في تاريخ الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري. حيث سجلت المملكة اليوم 49 حالة وفاة جديدة.

وتشير تقارير "الصحة" إلى أن إجمالي عدد الوفيات من كورونا في المملكة حتى اليوم بلغ 2017 حالة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

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