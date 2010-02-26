صورة.. موقف إنساني لرجل أمن مع مُسن يحظى بإشادة واسعة
الشاعر مشعل بن عبدالله نظم أبياتاً في مدح الموقف
مصدر الصورة: واس: حظيت صورة لرجل أمن سعودي قام بنزع سترته لتغطية مسن أثناء هطول الأمطار بإشادة وثناء من الجميع وتم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولقيت الصورة لرجل الأمن الذي نزع سترته الرسمية لتغطية المسن من مياه الأمطار بإشادة عدد من الشعراء، فقال الشاعر مشعل بن عبدالله بن عون :
خذ سترتي مابينك وبين المطر
وانا اعتبر خدمتك ضمن الاختصاص
هذا عملنا وان بدا وقت الخطر
حنا نجي مابينك وبين الرصاص
صورة.. موقف إنساني لرجل أمن مع مُسن يحظى بإشادة واسعة
مسلّم الهواملة
سبق
2018-02-25
مصدر الصورة: واس: حظيت صورة لرجل أمن سعودي قام بنزع سترته لتغطية مسن أثناء هطول الأمطار بإشادة وثناء من الجميع وتم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولقيت الصورة لرجل الأمن الذي نزع سترته الرسمية لتغطية المسن من مياه الأمطار بإشادة عدد من الشعراء، فقال الشاعر مشعل بن عبدالله بن عون :
خذ سترتي مابينك وبين المطر
وانا اعتبر خدمتك ضمن الاختصاص
هذا عملنا وان بدا وقت الخطر
حنا نجي مابينك وبين الرصاص
25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
06:08 PM
اخر تعديل
26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
01:45 AM
صورة.. موقف إنساني لرجل أمن مع مُسن يحظى بإشادة واسعة
الشاعر مشعل بن عبدالله نظم أبياتاً في مدح الموقف
مصدر الصورة: واس: حظيت صورة لرجل أمن سعودي قام بنزع سترته لتغطية مسن أثناء هطول الأمطار بإشادة وثناء من الجميع وتم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولقيت الصورة لرجل الأمن الذي نزع سترته الرسمية لتغطية المسن من مياه الأمطار بإشادة عدد من الشعراء، فقال الشاعر مشعل بن عبدالله بن عون :
خذ سترتي مابينك وبين المطر
وانا اعتبر خدمتك ضمن الاختصاص
هذا عملنا وان بدا وقت الخطر
حنا نجي مابينك وبين الرصاص