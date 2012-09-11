النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعاون مهني بين "تكامل" و5 جهات سياحية سويسرية

من أجل النهوض بالكوادر الوطنية

بحث المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالرياض مع مسؤولي مجموعة تعليمية سويسرية، تضم خمس جهات، التعاون في مجال تطوير القدرات البشرية السعودية العاملة في القطاعات السياحية؛ وذلك لزيادة حضورها وإسهامها بنهضة ذلك القطاع الذي يعول عليه لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تخدم الاقتصاد الوطني.

وعرضت المجموعة السويسرية رغبتها بالإسهام في تطوير الكادر البشري السعودي في المجال السياحي والفندقي، والعمل في السعودية وفق آلية لتطوير الكادر الوطني في قطاعات السياحة والضيافة، من خلال التعاون مع مركز تكامل في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأبدى الجانب السويسري ترحيبه بمقترح مركز تكامل لبحث إمكانية توقيع مذكرة تعاون، يستفيد منها قطاع التعليم والتدريب السياحي في السعودية، سواء الحكومي أو الأهلي، بالتعاون مع الجهات السويسرية، وهي المدرسة السويسرية لإدارة الفنادق، وأكاديمية فنون الطهي السويسرية، وكليات سيزار ريتز، ومدرسة IHTTI لإدارة الفنادق، ومعهد مونترو الفندقي.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

اعلان
تعاون مهني بين "تكامل" و5 جهات سياحية سويسرية
سبق

بحث المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالرياض مع مسؤولي مجموعة تعليمية سويسرية، تضم خمس جهات، التعاون في مجال تطوير القدرات البشرية السعودية العاملة في القطاعات السياحية؛ وذلك لزيادة حضورها وإسهامها بنهضة ذلك القطاع الذي يعول عليه لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تخدم الاقتصاد الوطني.

وعرضت المجموعة السويسرية رغبتها بالإسهام في تطوير الكادر البشري السعودي في المجال السياحي والفندقي، والعمل في السعودية وفق آلية لتطوير الكادر الوطني في قطاعات السياحة والضيافة، من خلال التعاون مع مركز تكامل في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأبدى الجانب السويسري ترحيبه بمقترح مركز تكامل لبحث إمكانية توقيع مذكرة تعاون، يستفيد منها قطاع التعليم والتدريب السياحي في السعودية، سواء الحكومي أو الأهلي، بالتعاون مع الجهات السويسرية، وهي المدرسة السويسرية لإدارة الفنادق، وأكاديمية فنون الطهي السويسرية، وكليات سيزار ريتز، ومدرسة IHTTI لإدارة الفنادق، ومعهد مونترو الفندقي.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
11:44 PM

تعاون مهني بين "تكامل" و5 جهات سياحية سويسرية

من أجل النهوض بالكوادر الوطنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
541

بحث المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالرياض مع مسؤولي مجموعة تعليمية سويسرية، تضم خمس جهات، التعاون في مجال تطوير القدرات البشرية السعودية العاملة في القطاعات السياحية؛ وذلك لزيادة حضورها وإسهامها بنهضة ذلك القطاع الذي يعول عليه لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تخدم الاقتصاد الوطني.

وعرضت المجموعة السويسرية رغبتها بالإسهام في تطوير الكادر البشري السعودي في المجال السياحي والفندقي، والعمل في السعودية وفق آلية لتطوير الكادر الوطني في قطاعات السياحة والضيافة، من خلال التعاون مع مركز تكامل في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأبدى الجانب السويسري ترحيبه بمقترح مركز تكامل لبحث إمكانية توقيع مذكرة تعاون، يستفيد منها قطاع التعليم والتدريب السياحي في السعودية، سواء الحكومي أو الأهلي، بالتعاون مع الجهات السويسرية، وهي المدرسة السويسرية لإدارة الفنادق، وأكاديمية فنون الطهي السويسرية، وكليات سيزار ريتز، ومدرسة IHTTI لإدارة الفنادق، ومعهد مونترو الفندقي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,239
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,665
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,559
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,045

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة