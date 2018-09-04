النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤمنة: سيتم تعديل جدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أكد أن الجدول الجديد سيصدر قبل الجولة الثانية

أعلن عبدالإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم أنهم يقومون بدراسة لتعديل جدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج كورة: "جدول الدوري الجديد سيصدر بإذن الله قبل الجولة الثانية من الدوري".

وأضاف: نحن الآن نعمل على دراسة التعديلات الممكنة بما يتوافق مع وضع الأندية، وسنقوم بالتنسيق مع الجهات المسؤولة مثل إدارات الملاعب والجهات المنظمة والنقل التلفزيوني والصيانة لعمل التعديل بما يليق بمظهر الدوري السعودي.

وأشار في بداية حديثه أنهم واجهوا صعوبات في وضع جدول الدوري بسبب عدد الفرق والمشاركات الخارجية للأندية والمنتخبات. وقال: "العمل الذي قمنا به ليس لسنة واحدة بل سنرى نتائجه في المستقبل".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مؤمنة: سيتم تعديل جدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
سبق

أعلن عبدالإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم أنهم يقومون بدراسة لتعديل جدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج كورة: "جدول الدوري الجديد سيصدر بإذن الله قبل الجولة الثانية من الدوري".

وأضاف: نحن الآن نعمل على دراسة التعديلات الممكنة بما يتوافق مع وضع الأندية، وسنقوم بالتنسيق مع الجهات المسؤولة مثل إدارات الملاعب والجهات المنظمة والنقل التلفزيوني والصيانة لعمل التعديل بما يليق بمظهر الدوري السعودي.

وأشار في بداية حديثه أنهم واجهوا صعوبات في وضع جدول الدوري بسبب عدد الفرق والمشاركات الخارجية للأندية والمنتخبات. وقال: "العمل الذي قمنا به ليس لسنة واحدة بل سنرى نتائجه في المستقبل".

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
01:02 AM

مؤمنة: سيتم تعديل جدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أكد أن الجدول الجديد سيصدر قبل الجولة الثانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
18
20,039

أعلن عبدالإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم أنهم يقومون بدراسة لتعديل جدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج كورة: "جدول الدوري الجديد سيصدر بإذن الله قبل الجولة الثانية من الدوري".

وأضاف: نحن الآن نعمل على دراسة التعديلات الممكنة بما يتوافق مع وضع الأندية، وسنقوم بالتنسيق مع الجهات المسؤولة مثل إدارات الملاعب والجهات المنظمة والنقل التلفزيوني والصيانة لعمل التعديل بما يليق بمظهر الدوري السعودي.

وأشار في بداية حديثه أنهم واجهوا صعوبات في وضع جدول الدوري بسبب عدد الفرق والمشاركات الخارجية للأندية والمنتخبات. وقال: "العمل الذي قمنا به ليس لسنة واحدة بل سنرى نتائجه في المستقبل".

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,032
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,950
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,862
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,122

كاريكاتير

#مثلث_الشر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة