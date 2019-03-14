النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دهس شاب بمكة.. "المرور": سنتخذ الإجراءات.. ووالد المصاب: مقصود

وثّقته كاميرات أحد المنازل.. الجاني مراهق عمره 15 عاماً وبينهما خلاف سابق

وعد مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة اللواء محمد البسامي باتخاذ الإجراءات النظامية، حيال حادثة دهس شاب بحي الشوقية بمكة المكرمة فجر الخميس الماضي.

وقال اللواء محمد البسامي لـ"سبق": إن الإجراءات النظامية ستتخذ.

وكانت كاميرات مراقبة في أحد المنازل بحي الشوقية بمكة المكرمة، أظهرت حادث دهس شاب عندما كان برفقة أصدقائه.

من جانبه، قال هاني قفاص والد الشاب لـ"سبق": كان ابني محمد البالغ من العمر 16 عاماً في زيارة لأقاربه بحي الشوقية بمكة المكرمة، وبينما هو وعدد من أصدقائه وأقاربه جالسين على الرصيف بجوار المنزل، داهمهم مراهق عمره 15 عاماً، وقام بدهسهم عمداً، وكان يفحّط، حسب قوله.

ولفت والد الشاب إلى أن هناك خلافاً وسوء تفاهم سابقاً بين الجاني والجالسين برفقة "محمد"، إلا أن الضحية كان ابنه، بينما نجا من معه من حادثة الدهس.

وأشار إلى أن ابنه تعرض لكسور مضاعفة من جراء الحادث، إضافة إلى إصابته برضوض متفرقة من أجزاء من جسده، وتضرر الكبد والقفص الصدري، إلى جانب اضطراب في التنفس، لافتاً إلى أنه لا يزال منوماً في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة بقسم العناية المركزة.

وطالب والده المسؤولين في الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحقيق في الحادثة، مؤكداً أن الحادث ليس عرضياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
دهس شاب بمكة.. "المرور": سنتخذ الإجراءات.. ووالد المصاب: مقصود
سبق

وعد مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة اللواء محمد البسامي باتخاذ الإجراءات النظامية، حيال حادثة دهس شاب بحي الشوقية بمكة المكرمة فجر الخميس الماضي.

وقال اللواء محمد البسامي لـ"سبق": إن الإجراءات النظامية ستتخذ.

وكانت كاميرات مراقبة في أحد المنازل بحي الشوقية بمكة المكرمة، أظهرت حادث دهس شاب عندما كان برفقة أصدقائه.

من جانبه، قال هاني قفاص والد الشاب لـ"سبق": كان ابني محمد البالغ من العمر 16 عاماً في زيارة لأقاربه بحي الشوقية بمكة المكرمة، وبينما هو وعدد من أصدقائه وأقاربه جالسين على الرصيف بجوار المنزل، داهمهم مراهق عمره 15 عاماً، وقام بدهسهم عمداً، وكان يفحّط، حسب قوله.

ولفت والد الشاب إلى أن هناك خلافاً وسوء تفاهم سابقاً بين الجاني والجالسين برفقة "محمد"، إلا أن الضحية كان ابنه، بينما نجا من معه من حادثة الدهس.

وأشار إلى أن ابنه تعرض لكسور مضاعفة من جراء الحادث، إضافة إلى إصابته برضوض متفرقة من أجزاء من جسده، وتضرر الكبد والقفص الصدري، إلى جانب اضطراب في التنفس، لافتاً إلى أنه لا يزال منوماً في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة بقسم العناية المركزة.

وطالب والده المسؤولين في الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحقيق في الحادثة، مؤكداً أن الحادث ليس عرضياً.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
03:47 PM

دهس شاب بمكة.. "المرور": سنتخذ الإجراءات.. ووالد المصاب: مقصود

وثّقته كاميرات أحد المنازل.. الجاني مراهق عمره 15 عاماً وبينهما خلاف سابق

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,546

وعد مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة اللواء محمد البسامي باتخاذ الإجراءات النظامية، حيال حادثة دهس شاب بحي الشوقية بمكة المكرمة فجر الخميس الماضي.

وقال اللواء محمد البسامي لـ"سبق": إن الإجراءات النظامية ستتخذ.

وكانت كاميرات مراقبة في أحد المنازل بحي الشوقية بمكة المكرمة، أظهرت حادث دهس شاب عندما كان برفقة أصدقائه.

من جانبه، قال هاني قفاص والد الشاب لـ"سبق": كان ابني محمد البالغ من العمر 16 عاماً في زيارة لأقاربه بحي الشوقية بمكة المكرمة، وبينما هو وعدد من أصدقائه وأقاربه جالسين على الرصيف بجوار المنزل، داهمهم مراهق عمره 15 عاماً، وقام بدهسهم عمداً، وكان يفحّط، حسب قوله.

ولفت والد الشاب إلى أن هناك خلافاً وسوء تفاهم سابقاً بين الجاني والجالسين برفقة "محمد"، إلا أن الضحية كان ابنه، بينما نجا من معه من حادثة الدهس.

وأشار إلى أن ابنه تعرض لكسور مضاعفة من جراء الحادث، إضافة إلى إصابته برضوض متفرقة من أجزاء من جسده، وتضرر الكبد والقفص الصدري، إلى جانب اضطراب في التنفس، لافتاً إلى أنه لا يزال منوماً في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة بقسم العناية المركزة.

وطالب والده المسؤولين في الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحقيق في الحادثة، مؤكداً أن الحادث ليس عرضياً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,235
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,521
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,441
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,453

المقالات

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة