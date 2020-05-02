النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

الأكثر تضررًا.. إصابات كورونا بأوروبا تتخطّى المليون والنصف

تقارب نصف عدد المصابين في العالم.. والوفيات 140 ألف حالة

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تشخيصها رسميًّا في أوروبا، إلى مليون ونصف، أي أقل بقليل من نصف عدد الإصابات في العالم.

وبعدد الإصابات الذي يبلغ مليونًا و506 آلاف و853، والوفيات 140 ألفًا و260؛ باتت أوروبا القارة الأكثر تضررًا بوباء كوفيد-19.

وحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" السبت، بلغ تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم ثلاثة ملايين و350 ألفًا و224 إصابة، في حين تجاوزت الوفيات 238 ألفًا و334.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت، الجمعة: إن جائحة كوفيد-19 لا تزال تمثل بشكل واضح حالة طوارئ صحية عالمية، وتثير القلق على نحو خاص، مع انتشارها على نطاق أوسع في دول ذات نظم صحية ضعيفة.

وبعد 3 أشهر من تقديم لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، النصح لأول مرة للمدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بإعلان حالة طوارئ صحية عامة بسبب فيروس كورونا المستجد؛ قال غيبريسوس: "لا تزال الجائحة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًّا".


وأكد تيدروس أن لديه "مخاوف شديدة تجاه الأثر المحتمل" لمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، "في الوقت الذي يبدأ فيه (المرض) في (الانتشار) بوتيرة متسارعة في دول ذات نظم صحية ضعيفة".

وقال تيدروس في إفادة صحفية، بمقر منظمة الصحة العالمية، في جنيف: "مثلما فعلنا بوضوح منذ البداية، سنستمر في دعوة الدول إلى تطبيق حزمة شاملة من الإجراءات للعثور على كل حالة وعزلها وفحصها وعلاجها، وتتبع كل من له صلة بها".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الأكثر تضررًا.. إصابات كورونا بأوروبا تتخطّى المليون والنصف
سبق

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تشخيصها رسميًّا في أوروبا، إلى مليون ونصف، أي أقل بقليل من نصف عدد الإصابات في العالم.

وبعدد الإصابات الذي يبلغ مليونًا و506 آلاف و853، والوفيات 140 ألفًا و260؛ باتت أوروبا القارة الأكثر تضررًا بوباء كوفيد-19.

وحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" السبت، بلغ تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم ثلاثة ملايين و350 ألفًا و224 إصابة، في حين تجاوزت الوفيات 238 ألفًا و334.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت، الجمعة: إن جائحة كوفيد-19 لا تزال تمثل بشكل واضح حالة طوارئ صحية عالمية، وتثير القلق على نحو خاص، مع انتشارها على نطاق أوسع في دول ذات نظم صحية ضعيفة.

وبعد 3 أشهر من تقديم لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، النصح لأول مرة للمدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بإعلان حالة طوارئ صحية عامة بسبب فيروس كورونا المستجد؛ قال غيبريسوس: "لا تزال الجائحة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًّا".


وأكد تيدروس أن لديه "مخاوف شديدة تجاه الأثر المحتمل" لمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، "في الوقت الذي يبدأ فيه (المرض) في (الانتشار) بوتيرة متسارعة في دول ذات نظم صحية ضعيفة".

وقال تيدروس في إفادة صحفية، بمقر منظمة الصحة العالمية، في جنيف: "مثلما فعلنا بوضوح منذ البداية، سنستمر في دعوة الدول إلى تطبيق حزمة شاملة من الإجراءات للعثور على كل حالة وعزلها وفحصها وعلاجها، وتتبع كل من له صلة بها".

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
01:39 PM

الأكثر تضررًا.. إصابات كورونا بأوروبا تتخطّى المليون والنصف

تقارب نصف عدد المصابين في العالم.. والوفيات 140 ألف حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
198

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تشخيصها رسميًّا في أوروبا، إلى مليون ونصف، أي أقل بقليل من نصف عدد الإصابات في العالم.

وبعدد الإصابات الذي يبلغ مليونًا و506 آلاف و853، والوفيات 140 ألفًا و260؛ باتت أوروبا القارة الأكثر تضررًا بوباء كوفيد-19.

وحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" السبت، بلغ تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم ثلاثة ملايين و350 ألفًا و224 إصابة، في حين تجاوزت الوفيات 238 ألفًا و334.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت، الجمعة: إن جائحة كوفيد-19 لا تزال تمثل بشكل واضح حالة طوارئ صحية عالمية، وتثير القلق على نحو خاص، مع انتشارها على نطاق أوسع في دول ذات نظم صحية ضعيفة.

وبعد 3 أشهر من تقديم لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، النصح لأول مرة للمدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بإعلان حالة طوارئ صحية عامة بسبب فيروس كورونا المستجد؛ قال غيبريسوس: "لا تزال الجائحة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًّا".


وأكد تيدروس أن لديه "مخاوف شديدة تجاه الأثر المحتمل" لمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، "في الوقت الذي يبدأ فيه (المرض) في (الانتشار) بوتيرة متسارعة في دول ذات نظم صحية ضعيفة".

وقال تيدروس في إفادة صحفية، بمقر منظمة الصحة العالمية، في جنيف: "مثلما فعلنا بوضوح منذ البداية، سنستمر في دعوة الدول إلى تطبيق حزمة شاملة من الإجراءات للعثور على كل حالة وعزلها وفحصها وعلاجها، وتتبع كل من له صلة بها".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,779
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,519
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,885
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,864

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة