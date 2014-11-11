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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة تنقل عمال شركة تعدين ببوركينا فاسو

خلف عشرات القتلى والجرحى

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة تنقل عمال شركة تعدين شرقي بوركينا فاسو مخلفاً عشرات القتلى والجرحى.

وأكد المصدر تضامن المملكة مع جمهورية بوركينا فاسو الصديقة ضد الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينافاسو، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وزارة الخارجية المملكة العربية السعودية بوركينا فاسو

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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة تنقل عمال شركة تعدين ببوركينا فاسو
سبق

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة تنقل عمال شركة تعدين شرقي بوركينا فاسو مخلفاً عشرات القتلى والجرحى.

وأكد المصدر تضامن المملكة مع جمهورية بوركينا فاسو الصديقة ضد الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينافاسو، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
08:18 AM

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة تنقل عمال شركة تعدين ببوركينا فاسو

خلف عشرات القتلى والجرحى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة تنقل عمال شركة تعدين شرقي بوركينا فاسو مخلفاً عشرات القتلى والجرحى.

وأكد المصدر تضامن المملكة مع جمهورية بوركينا فاسو الصديقة ضد الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينافاسو، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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