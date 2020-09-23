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وزير الخارجية يستعرض أعمال مجموعة العشرين مع نظيره الفيتنامي

تناول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها عبر اتصال هاتفي

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية فام بينه مينه.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، واستعرضا أعمال مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، وتمثل جمهورية فيتنام الاشتراكية المنظمات الإقليمية فيها بصفتها رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، كما تبادل الوزيران الرؤى حول الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض أعمال مجموعة العشرين مع نظيره الفيتنامي
سبق

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية فام بينه مينه.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، واستعرضا أعمال مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، وتمثل جمهورية فيتنام الاشتراكية المنظمات الإقليمية فيها بصفتها رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، كما تبادل الوزيران الرؤى حول الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
04:35 PM

وزير الخارجية يستعرض أعمال مجموعة العشرين مع نظيره الفيتنامي

تناول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها عبر اتصال هاتفي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية فام بينه مينه.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، واستعرضا أعمال مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، وتمثل جمهورية فيتنام الاشتراكية المنظمات الإقليمية فيها بصفتها رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، كما تبادل الوزيران الرؤى حول الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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