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بعد أولى مشاركاته في الدوري الروماني .. هزازي ينال إعجاب مدرب فريق بوتوساني

عبر نايف هزازي عن سعادته بمشاركته الأولى مع فريقه بوتوساني الروماني ضمن مباريات الدوري الروماني.

وقال هزازي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏الحمد والشكر لله، بدأت يوم أمس "الأحد" أول مشاركة رسمية لي مع فريق بوتوساني الروماني.. وحرصت على استغلال مشاركتي بالظهور الفني الجيد، وسعدت بإشادة مدرب الفريق "كوستاري" بعد اللقاء، والدعم المعنوي في مباراتنا أمام غازميتان في الدوري الروماني، وبإذن الله القادم أفضل في تجربتي الاحترافية".

يذكر أن فريق بوتوساني يلعب لأول مرة ضمن أندية الصفوة في رومانيا؛ حيث صعد نهاية الموسم الماضي، وتعد هذه المشاركة هي الأولى لهزازي مع فريقه؛ حيث تم الدفع به من قبل الجهاز الفني عند الدقيقة ٧٠، ولم يتمكن الفريق من تعديل النتيجة لتنتهي المواجهة بنتيجة 2-1.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد أولى مشاركاته في الدوري الروماني .. هزازي ينال إعجاب مدرب فريق بوتوساني
سبق

عبر نايف هزازي عن سعادته بمشاركته الأولى مع فريقه بوتوساني الروماني ضمن مباريات الدوري الروماني.

وقال هزازي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏الحمد والشكر لله، بدأت يوم أمس "الأحد" أول مشاركة رسمية لي مع فريق بوتوساني الروماني.. وحرصت على استغلال مشاركتي بالظهور الفني الجيد، وسعدت بإشادة مدرب الفريق "كوستاري" بعد اللقاء، والدعم المعنوي في مباراتنا أمام غازميتان في الدوري الروماني، وبإذن الله القادم أفضل في تجربتي الاحترافية".

يذكر أن فريق بوتوساني يلعب لأول مرة ضمن أندية الصفوة في رومانيا؛ حيث صعد نهاية الموسم الماضي، وتعد هذه المشاركة هي الأولى لهزازي مع فريقه؛ حيث تم الدفع به من قبل الجهاز الفني عند الدقيقة ٧٠، ولم يتمكن الفريق من تعديل النتيجة لتنتهي المواجهة بنتيجة 2-1.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
08:20 PM

بعد أولى مشاركاته في الدوري الروماني .. هزازي ينال إعجاب مدرب فريق بوتوساني

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
2
3,282

عبر نايف هزازي عن سعادته بمشاركته الأولى مع فريقه بوتوساني الروماني ضمن مباريات الدوري الروماني.

وقال هزازي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏الحمد والشكر لله، بدأت يوم أمس "الأحد" أول مشاركة رسمية لي مع فريق بوتوساني الروماني.. وحرصت على استغلال مشاركتي بالظهور الفني الجيد، وسعدت بإشادة مدرب الفريق "كوستاري" بعد اللقاء، والدعم المعنوي في مباراتنا أمام غازميتان في الدوري الروماني، وبإذن الله القادم أفضل في تجربتي الاحترافية".

يذكر أن فريق بوتوساني يلعب لأول مرة ضمن أندية الصفوة في رومانيا؛ حيث صعد نهاية الموسم الماضي، وتعد هذه المشاركة هي الأولى لهزازي مع فريقه؛ حيث تم الدفع به من قبل الجهاز الفني عند الدقيقة ٧٠، ولم يتمكن الفريق من تعديل النتيجة لتنتهي المواجهة بنتيجة 2-1.

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