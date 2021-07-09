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"العلي" يبحث شراكة القطاع الخاص في "تطوير المناطق الجبلية" بجازان

في إطار الجهود المبذولة من أجل تنمية المنطقة وجذب الاستثمار إليها

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد بن قاسم واصلي، أمس الخميس، بمقر الهيئة، نائب الرئيس التنفيذي لمكتب تحقيق كفاءة الإنفاق ومدير برنامج تنمية الإيرادات غير النفطية العقيد محمد بن فهمي العلي، والفريق المرافق له.

وشهد اللقاء استعراض أبرز الجهود التي قامت بها هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية خلال الفترة السابقة، من خلال العرض المقدم.

وتمّت مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة من خلال الأهداف والأعمال والأنشطة لمكتب كفاءة الإنفاق، وبحث فرص الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص لتنمية المنطقة، بما يحقق رؤية المملكة ومستهدفات التوازن المالي.

وقام الفريق بزيارة لمحطة التجارب الزراعية بالهيئة؛ للاطلاع على التجارب والأبحاث التي تقوم بها الهيئة في المجال الزراعي، إضافة إلى زيارة مشاتل الهيئة والاطلاع على تجربة نجاح زراعة الصندل لأول مرة بالمملكة.

وقدّم العقيد "العلي"، الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال، والجهود التي تقدمها الهيئة بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة، وحرص ومتابعة أمير المنطقة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.

حضر اللقاء المقدم مهندس هادي أبو هداش، مدير مكتب إدارة المشاريع بمكتب تحقيق كفاءة الإنفاق وتنمية الايرادات غير النفطية، وعبدالله العامر مدير إدارة الدعم والتنسيق ببرنامج تنمية الإيرادات غير النفطية، وناصر السهلي مدير برنامج كفاءة الإنفاق والفريق المرافق له.

من جانب الهيئة، حضر مدير الشؤون الإدارية والمالية سعد عبدالعزيز فراج، ومدير الأشغال العامة المكلّف المهندس منصور حسن الغزواني، والمشرف الزراعي نزيه أحمد حمادي، والمهندسة الزراعية عائشة غزواني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العلي" يبحث شراكة القطاع الخاص في "تطوير المناطق الجبلية" بجازان
سبق

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد بن قاسم واصلي، أمس الخميس، بمقر الهيئة، نائب الرئيس التنفيذي لمكتب تحقيق كفاءة الإنفاق ومدير برنامج تنمية الإيرادات غير النفطية العقيد محمد بن فهمي العلي، والفريق المرافق له.

وشهد اللقاء استعراض أبرز الجهود التي قامت بها هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية خلال الفترة السابقة، من خلال العرض المقدم.

وتمّت مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة من خلال الأهداف والأعمال والأنشطة لمكتب كفاءة الإنفاق، وبحث فرص الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص لتنمية المنطقة، بما يحقق رؤية المملكة ومستهدفات التوازن المالي.

وقام الفريق بزيارة لمحطة التجارب الزراعية بالهيئة؛ للاطلاع على التجارب والأبحاث التي تقوم بها الهيئة في المجال الزراعي، إضافة إلى زيارة مشاتل الهيئة والاطلاع على تجربة نجاح زراعة الصندل لأول مرة بالمملكة.

وقدّم العقيد "العلي"، الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال، والجهود التي تقدمها الهيئة بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة، وحرص ومتابعة أمير المنطقة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.

حضر اللقاء المقدم مهندس هادي أبو هداش، مدير مكتب إدارة المشاريع بمكتب تحقيق كفاءة الإنفاق وتنمية الايرادات غير النفطية، وعبدالله العامر مدير إدارة الدعم والتنسيق ببرنامج تنمية الإيرادات غير النفطية، وناصر السهلي مدير برنامج كفاءة الإنفاق والفريق المرافق له.

من جانب الهيئة، حضر مدير الشؤون الإدارية والمالية سعد عبدالعزيز فراج، ومدير الأشغال العامة المكلّف المهندس منصور حسن الغزواني، والمشرف الزراعي نزيه أحمد حمادي، والمهندسة الزراعية عائشة غزواني.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
01:54 PM

"العلي" يبحث شراكة القطاع الخاص في "تطوير المناطق الجبلية" بجازان

في إطار الجهود المبذولة من أجل تنمية المنطقة وجذب الاستثمار إليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - فيفاء
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استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد بن قاسم واصلي، أمس الخميس، بمقر الهيئة، نائب الرئيس التنفيذي لمكتب تحقيق كفاءة الإنفاق ومدير برنامج تنمية الإيرادات غير النفطية العقيد محمد بن فهمي العلي، والفريق المرافق له.

وشهد اللقاء استعراض أبرز الجهود التي قامت بها هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية خلال الفترة السابقة، من خلال العرض المقدم.

وتمّت مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة من خلال الأهداف والأعمال والأنشطة لمكتب كفاءة الإنفاق، وبحث فرص الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص لتنمية المنطقة، بما يحقق رؤية المملكة ومستهدفات التوازن المالي.

وقام الفريق بزيارة لمحطة التجارب الزراعية بالهيئة؛ للاطلاع على التجارب والأبحاث التي تقوم بها الهيئة في المجال الزراعي، إضافة إلى زيارة مشاتل الهيئة والاطلاع على تجربة نجاح زراعة الصندل لأول مرة بالمملكة.

وقدّم العقيد "العلي"، الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال، والجهود التي تقدمها الهيئة بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة، وحرص ومتابعة أمير المنطقة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.

حضر اللقاء المقدم مهندس هادي أبو هداش، مدير مكتب إدارة المشاريع بمكتب تحقيق كفاءة الإنفاق وتنمية الايرادات غير النفطية، وعبدالله العامر مدير إدارة الدعم والتنسيق ببرنامج تنمية الإيرادات غير النفطية، وناصر السهلي مدير برنامج كفاءة الإنفاق والفريق المرافق له.

من جانب الهيئة، حضر مدير الشؤون الإدارية والمالية سعد عبدالعزيز فراج، ومدير الأشغال العامة المكلّف المهندس منصور حسن الغزواني، والمشرف الزراعي نزيه أحمد حمادي، والمهندسة الزراعية عائشة غزواني.

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