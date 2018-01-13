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الملك يُنيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة

خلال مدة سفر خادم الحرمين خارج المملكة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا اليوم، بإنابة سمو ولي العهد، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب، خلال مدة سفره خارج المملكة، فيما يلي نصه:

"الرقم: أ/ 352

التاريخ: 18/ 5/ 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السادسة والستين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

ونظرًا لعزمنا -بمشيئة الله- على السفر خارج المملكة هذا اليوم الاثنين الثامن عشر من شهر جمادى الأولى عام 1441هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق للثالث عشر من شهر يناير عام 2020م؛ فقد أَنَبْنَا بموجب أمرنا هذا صاحبَ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، خلال مدة سفرنا خارج المملكة.

والله ولي التوفيق".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملك يُنيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا اليوم، بإنابة سمو ولي العهد، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب، خلال مدة سفره خارج المملكة، فيما يلي نصه:

"الرقم: أ/ 352

التاريخ: 18/ 5/ 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السادسة والستين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

ونظرًا لعزمنا -بمشيئة الله- على السفر خارج المملكة هذا اليوم الاثنين الثامن عشر من شهر جمادى الأولى عام 1441هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق للثالث عشر من شهر يناير عام 2020م؛ فقد أَنَبْنَا بموجب أمرنا هذا صاحبَ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، خلال مدة سفرنا خارج المملكة.

والله ولي التوفيق".

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
01:33 PM
اخر تعديل
13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
05:17 PM

الملك يُنيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة

خلال مدة سفر خادم الحرمين خارج المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
23,583

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا اليوم، بإنابة سمو ولي العهد، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب، خلال مدة سفره خارج المملكة، فيما يلي نصه:

"الرقم: أ/ 352

التاريخ: 18/ 5/ 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السادسة والستين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

ونظرًا لعزمنا -بمشيئة الله- على السفر خارج المملكة هذا اليوم الاثنين الثامن عشر من شهر جمادى الأولى عام 1441هـ حسب تقويم أم القرى، الموافق للثالث عشر من شهر يناير عام 2020م؛ فقد أَنَبْنَا بموجب أمرنا هذا صاحبَ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، خلال مدة سفرنا خارج المملكة.

والله ولي التوفيق".

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