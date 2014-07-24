الأرصاد: أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران

تشمل عدة محافظات حتى الساعة 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.