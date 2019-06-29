على هامش G 20 .. ولي العهد بحث آفاق التعاون مع رئيس الأرجنتين

استعرضا سُبل تطوير علاقات التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم، الرئيس ماوريسيو ماكري؛ رئيس جمهورية الأرجنتين.

وتمّ خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون بين المملكة والأرجنتين، وسُبل تطوير علاقات التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير المالية محمد الجدعان، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.