مقتل 8 وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار جماعي بولاية إنديانا

في منشأة تابعة لشركة فيديكس لتوزيع البريد

قالت الشرطة الأمريكية إن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب عديدون في حادث إطلاق نار جماعي بمدينة إنديانابوليس، عاصمة ولاية إنديانا.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا إطلاق عدد من الأعيرة النارية في منشأة تابعة لشركة فيديكس لتوزيع البريد، وقال أحدهم إنه شاهد رجلاً يطلق النار من سلاح آلي، طبقاً لـ "سي إن إن".



وأفادت تقارير بأن المسلح، الذي يُعتقد أنه مَن كان يطلق النار، انتحر. وقالت السلطات إنه لم يعد هناك مزيد من التهديد للأمن العام.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في المدينة، جيني كوك: إن عناصر الشرطة تعاملت مع حادث إطلاق نار "وإن ثمانية أشخاص قضوا في موقع الحادث متأثرين بطلقات نارية، بينما نُقل جرحى آخرون إلى المستشفى".

وأصدرت شركة توزيع البريد فيديكس بياناً، أكدت فيه تعاونها مع السلطات، مضيفة: "السلامة على رأس أولوياتنا، ومواساتنا للضحايا".

