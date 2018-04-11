النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابات كورونا بإيران تقفز فوق الـ 70 ألفاً بعد تسجيل 1837 جديدة

سجّلت 125 وفاة جديدة آخر 24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 4357

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 1837 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 70029.

ووفق "رويترز"، سجّلت إيران 125 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 4357 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابات كورونا بإيران تقفز فوق الـ 70 ألفاً بعد تسجيل 1837 جديدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 1837 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 70029.

ووفق "رويترز"، سجّلت إيران 125 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 4357 حالة.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
01:06 PM

إصابات كورونا بإيران تقفز فوق الـ 70 ألفاً بعد تسجيل 1837 جديدة

سجّلت 125 وفاة جديدة آخر 24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 4357

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,464

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 1837 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 70029.

ووفق "رويترز"، سجّلت إيران 125 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 4357 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,082
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,263
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,877
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,137

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة