إصابات كورونا بإيران تقفز فوق الـ 70 ألفاً بعد تسجيل 1837 جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 1837 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 70029.
ووفق "رويترز"، سجّلت إيران 125 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 4357 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 1837 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 70029.
ووفق "رويترز"، سجّلت إيران 125 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 4357 حالة.فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 1837 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 70029.
ووفق "رويترز"، سجّلت إيران 125 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 4357 حالة.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 1837 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 70029.
ووفق "رويترز"، سجّلت إيران 125 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 4357 حالة.