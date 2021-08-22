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تعليم "جازان" يختتم برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد

"أبوهادي": المُعلم على عاتقه مهمة عظيمة لغرس الأخلاق الحميدة

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، الخميس؛ برامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد، والمقامة بمركز التدريب التربوي ببخشة للبنين، ومقر الإدارات النسائية بمدينة جيزان للبنات.

وقال المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم أبوهادي: إن المُعلم تقع على عاتقه مهمة عظيمة في إيصال المعلومات والمهارات والقيم التربوية وغرس الأخلاق الحميدة.

وأضاف أن جميع منسوبي الإدارة العامة ومكاتب التعليم سيقدمون الدعم الكامل للكادر التعليمي والإداري بالمدارس؛ لتكون البيئة المدرسية نموذجية وجاذبة، متمنيًا للجميع التوفيق.

يذكر أن البرنامج خلال هذا الأسبوع، قدم أكثر من 25 برنامجًا تدريبيًّا، وورشة عمل، تنوعت عناوينها بين "خصائص النمو والبيئة الصفية، والتخطيط للتدريس والتقويم، وحقوق وواجبات المعلمين والمعلمات، والتطوير المهني، وأخلاقيات المهنة، والتعريف بالموارد التعليمية والمنصات التي تقدم المحتوى التعليمي، وعلاقة المعلم بالمجتمع التعليمي".

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تعليم "جازان" يختتم برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد
سبق

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، الخميس؛ برامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد، والمقامة بمركز التدريب التربوي ببخشة للبنين، ومقر الإدارات النسائية بمدينة جيزان للبنات.

وقال المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم أبوهادي: إن المُعلم تقع على عاتقه مهمة عظيمة في إيصال المعلومات والمهارات والقيم التربوية وغرس الأخلاق الحميدة.

وأضاف أن جميع منسوبي الإدارة العامة ومكاتب التعليم سيقدمون الدعم الكامل للكادر التعليمي والإداري بالمدارس؛ لتكون البيئة المدرسية نموذجية وجاذبة، متمنيًا للجميع التوفيق.

يذكر أن البرنامج خلال هذا الأسبوع، قدم أكثر من 25 برنامجًا تدريبيًّا، وورشة عمل، تنوعت عناوينها بين "خصائص النمو والبيئة الصفية، والتخطيط للتدريس والتقويم، وحقوق وواجبات المعلمين والمعلمات، والتطوير المهني، وأخلاقيات المهنة، والتعريف بالموارد التعليمية والمنصات التي تقدم المحتوى التعليمي، وعلاقة المعلم بالمجتمع التعليمي".

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
06:52 PM

تعليم "جازان" يختتم برنامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد

"أبوهادي": المُعلم على عاتقه مهمة عظيمة لغرس الأخلاق الحميدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، الخميس؛ برامج تهيئة المعلمين والمعلمات الجدد، والمقامة بمركز التدريب التربوي ببخشة للبنين، ومقر الإدارات النسائية بمدينة جيزان للبنات.

وقال المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم أبوهادي: إن المُعلم تقع على عاتقه مهمة عظيمة في إيصال المعلومات والمهارات والقيم التربوية وغرس الأخلاق الحميدة.

وأضاف أن جميع منسوبي الإدارة العامة ومكاتب التعليم سيقدمون الدعم الكامل للكادر التعليمي والإداري بالمدارس؛ لتكون البيئة المدرسية نموذجية وجاذبة، متمنيًا للجميع التوفيق.

يذكر أن البرنامج خلال هذا الأسبوع، قدم أكثر من 25 برنامجًا تدريبيًّا، وورشة عمل، تنوعت عناوينها بين "خصائص النمو والبيئة الصفية، والتخطيط للتدريس والتقويم، وحقوق وواجبات المعلمين والمعلمات، والتطوير المهني، وأخلاقيات المهنة، والتعريف بالموارد التعليمية والمنصات التي تقدم المحتوى التعليمي، وعلاقة المعلم بالمجتمع التعليمي".

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