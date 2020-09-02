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بالتفاصيل.. شروط دخول دبي للسعوديين والمقيمين بالمملكة

تنفذ في جميع مطارات دبي

بدأت دبي استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي الثلاثة في 7 يوليو الماضي؛ وذلك وفق اشتراطات محددة، كشف موقع الخطوط السعودية عنها، ضمن مجموعة الدول الـ25 المطلوب مراجعة اشتراطاتها الصحية للسفر إليها.

وجاء التنبيه كالتالي: "إذا كنت مسافرًا إلى دبي، يرجى التفضل باتباع الإرشادات أدناه بناءً على التوجيهات الصادرة من السلطات للحفاظ على صحتك عند السفر مع الخطوط السعودية، بالنسبة للسعوديين والمقيمين بالمملكة يجب:

- الحصول على شهادة فحص المسحة PCR سلبية من المختبرات المعتمدة قبل الوصول إلى مطار دبي الدولي DXB أو DWC.

- السياح الحاملون لتأشيرة سارية المفعول أو تأشيرة عند الوصول، غير مطالبين بالحصول على موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

- يُستثنى من فحص المسحة PCR الأطفال تحت 12 سنة، والأطفال ذوي إعاقة متوسطة أو شديدة.

- شهادة فحص المسحة PCR السلبية يجب أن تكون صالحة لمدة 96 ساعة من وقت الفحص.

- تحميل تطبيق الجوال COVID-19 DXB.

المملكة العربية السعودية الأمارات

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

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بالتفاصيل.. شروط دخول دبي للسعوديين والمقيمين بالمملكة
سبق

بدأت دبي استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي الثلاثة في 7 يوليو الماضي؛ وذلك وفق اشتراطات محددة، كشف موقع الخطوط السعودية عنها، ضمن مجموعة الدول الـ25 المطلوب مراجعة اشتراطاتها الصحية للسفر إليها.

وجاء التنبيه كالتالي: "إذا كنت مسافرًا إلى دبي، يرجى التفضل باتباع الإرشادات أدناه بناءً على التوجيهات الصادرة من السلطات للحفاظ على صحتك عند السفر مع الخطوط السعودية، بالنسبة للسعوديين والمقيمين بالمملكة يجب:

- الحصول على شهادة فحص المسحة PCR سلبية من المختبرات المعتمدة قبل الوصول إلى مطار دبي الدولي DXB أو DWC.

- السياح الحاملون لتأشيرة سارية المفعول أو تأشيرة عند الوصول، غير مطالبين بالحصول على موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

- يُستثنى من فحص المسحة PCR الأطفال تحت 12 سنة، والأطفال ذوي إعاقة متوسطة أو شديدة.

- شهادة فحص المسحة PCR السلبية يجب أن تكون صالحة لمدة 96 ساعة من وقت الفحص.

- تحميل تطبيق الجوال COVID-19 DXB.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
01:31 PM

بالتفاصيل.. شروط دخول دبي للسعوديين والمقيمين بالمملكة

تنفذ في جميع مطارات دبي

A A A
خالد خليل - الرياض
4
15,363

بدأت دبي استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي الثلاثة في 7 يوليو الماضي؛ وذلك وفق اشتراطات محددة، كشف موقع الخطوط السعودية عنها، ضمن مجموعة الدول الـ25 المطلوب مراجعة اشتراطاتها الصحية للسفر إليها.

وجاء التنبيه كالتالي: "إذا كنت مسافرًا إلى دبي، يرجى التفضل باتباع الإرشادات أدناه بناءً على التوجيهات الصادرة من السلطات للحفاظ على صحتك عند السفر مع الخطوط السعودية، بالنسبة للسعوديين والمقيمين بالمملكة يجب:

- الحصول على شهادة فحص المسحة PCR سلبية من المختبرات المعتمدة قبل الوصول إلى مطار دبي الدولي DXB أو DWC.

- السياح الحاملون لتأشيرة سارية المفعول أو تأشيرة عند الوصول، غير مطالبين بالحصول على موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

- يُستثنى من فحص المسحة PCR الأطفال تحت 12 سنة، والأطفال ذوي إعاقة متوسطة أو شديدة.

- شهادة فحص المسحة PCR السلبية يجب أن تكون صالحة لمدة 96 ساعة من وقت الفحص.

- تحميل تطبيق الجوال COVID-19 DXB.

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