"مدني جدة" يُنقذ 3 أطفال احتُجزوا بسبب اندلاع حريق داخل شقة سكنية

تم نقلهم للمستشفى عبر الجهات المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة

تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بجدة أمس الأربعاء من إنقاذ 3 أطفال، احتُجزوا داخل شقة سكنية نتيجة حريق في مبنى مكوَّن من طوابق عدة.

وذكر الدفاع المدني السعودي عبر حسابه على تويتر أنه تم نقل الأطفال الثلاثة للمستشفى بواسطة الجهات المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهم بصحة جيدة -ولله الحمد-.