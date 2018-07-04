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أمير مكة المكرمة ونائبه يستقبلان وزير الشؤون الإسلامية

استمعا لنبذة عن خطط الوزارة ومشاريعها في المنطقة ومحافظاتها

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفصيل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بمحافظة جدة، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

​وخلال اللقاء هنّأ أميرُ منطقة مكة المكرمة ونائبه، وزير الشؤون الإسلامية بالثقة الملكية بتعيينه وزيراً للشؤون الإسلامية؛ سائلين الله له التوفيق والسداد، كما استمعا لنبذة عن خطط الوزارة والمشاريع المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة.

​من جهته، عبّر الدكتور "آل الشيخ" عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه؛ سائلاً الله أن يكون عند حسن ظن القيادة بما يحقق الآمال والتطلعات.

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أمير مكة المكرمة ونائبه يستقبلان وزير الشؤون الإسلامية
سبق

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفصيل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بمحافظة جدة، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

​وخلال اللقاء هنّأ أميرُ منطقة مكة المكرمة ونائبه، وزير الشؤون الإسلامية بالثقة الملكية بتعيينه وزيراً للشؤون الإسلامية؛ سائلين الله له التوفيق والسداد، كما استمعا لنبذة عن خطط الوزارة والمشاريع المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة.

​من جهته، عبّر الدكتور "آل الشيخ" عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه؛ سائلاً الله أن يكون عند حسن ظن القيادة بما يحقق الآمال والتطلعات.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
02:26 PM

أمير مكة المكرمة ونائبه يستقبلان وزير الشؤون الإسلامية

استمعا لنبذة عن خطط الوزارة ومشاريعها في المنطقة ومحافظاتها

A A A
عبدالله العنزي - مكة المكرمة
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3,568

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفصيل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بمحافظة جدة، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

​وخلال اللقاء هنّأ أميرُ منطقة مكة المكرمة ونائبه، وزير الشؤون الإسلامية بالثقة الملكية بتعيينه وزيراً للشؤون الإسلامية؛ سائلين الله له التوفيق والسداد، كما استمعا لنبذة عن خطط الوزارة والمشاريع المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة.

​من جهته، عبّر الدكتور "آل الشيخ" عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه؛ سائلاً الله أن يكون عند حسن ظن القيادة بما يحقق الآمال والتطلعات.

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