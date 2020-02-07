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والدة مرشح لانتخابات غرفة الرياض: انتخبوا "سامي" لهذه الأسباب

دشّنت حملة عبر "تويتر" لدعم نجلها مستخدمةً طريقة طريفة مبتكرة

دشّنت والدة مرشح لانتخابات الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، سامي الرشيد؛ في دورتها "18"، حساباً في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بغرض دعوة أصحاب المنشآت المنتسبة لغرفة الرياض، إلى ترشيح ابنها لعضوية مجلس إدارة الغرفة.

واستخدمت والدة المرشح في تحقيق هدفها طريقة مبتكرة وطريفة تركز على نقاط القوة التي يتميّز بها المهندس سامي الرشيد.

ويلاحظ المتابع للحساب على موقع "تويتر" www.twitter/hessa3371 أن الدعوة لانتخاب "سامي" أصبحت جزءاً من نمط الحياة اليومية لوالدته، حيث لا تتواني في التفاعل مع أيّ تغريدة تخصّ ابنها؛ بل تفتح النقاش لدعم "سامي"؛ في الانتخابات حتى وهي تشرب القهوة بشكل يومي.

ويحمل "الرشيد"؛ الرقم الانتخابي (10) ويركّز على تفعيل دور المرأة بالغرفة، ويؤمن بأن هناك مساحة كبيرة للتطوير من نواحٍ عديدة؛ أهمها "الخدمات المقدمة للمشتركين، الدورات وورش العمل، البنية التقنية والمنظومة الإدارية، المسؤولية الاجتماعية".

ويرتكز برنامج سامي الرشيد؛ الانتخابي على فكرة التغيير الايجابي كقاعدة للنجاح، ولا سيما في قطاع ريادة الأعمال، حيث إن أيّ مؤسسة أو شركة مهما بلغ حجمها لها دورٌ فعّال في التصويت، ويعتمد سامي في برنامجه على خبرته الحالية؛ كونه عضواً في عددٍ من اللجان الفرعية بالغرفة.

جديرٌ بالذكر أن "الرشيد"؛ يحمل بكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة الملك سعود، وهو الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة سماءات ومؤسّس ومستثمر في عدد من تطبيقات المشاريع، مثل: سماء الشرقية، أديم، Lavad، Rings، وFoodie Tribe.

ويمكن الاطلاع بشكل كامل على البرنامج الانتخابي من خلال الموقع الإلكتروني www.alrrasheed.com.

غرفة الرياض الغرفة التجارية الصناعية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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والدة مرشح لانتخابات غرفة الرياض: انتخبوا "سامي" لهذه الأسباب
سبق

دشّنت والدة مرشح لانتخابات الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، سامي الرشيد؛ في دورتها "18"، حساباً في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بغرض دعوة أصحاب المنشآت المنتسبة لغرفة الرياض، إلى ترشيح ابنها لعضوية مجلس إدارة الغرفة.

واستخدمت والدة المرشح في تحقيق هدفها طريقة مبتكرة وطريفة تركز على نقاط القوة التي يتميّز بها المهندس سامي الرشيد.

ويلاحظ المتابع للحساب على موقع "تويتر" www.twitter/hessa3371 أن الدعوة لانتخاب "سامي" أصبحت جزءاً من نمط الحياة اليومية لوالدته، حيث لا تتواني في التفاعل مع أيّ تغريدة تخصّ ابنها؛ بل تفتح النقاش لدعم "سامي"؛ في الانتخابات حتى وهي تشرب القهوة بشكل يومي.

ويحمل "الرشيد"؛ الرقم الانتخابي (10) ويركّز على تفعيل دور المرأة بالغرفة، ويؤمن بأن هناك مساحة كبيرة للتطوير من نواحٍ عديدة؛ أهمها "الخدمات المقدمة للمشتركين، الدورات وورش العمل، البنية التقنية والمنظومة الإدارية، المسؤولية الاجتماعية".

ويرتكز برنامج سامي الرشيد؛ الانتخابي على فكرة التغيير الايجابي كقاعدة للنجاح، ولا سيما في قطاع ريادة الأعمال، حيث إن أيّ مؤسسة أو شركة مهما بلغ حجمها لها دورٌ فعّال في التصويت، ويعتمد سامي في برنامجه على خبرته الحالية؛ كونه عضواً في عددٍ من اللجان الفرعية بالغرفة.

جديرٌ بالذكر أن "الرشيد"؛ يحمل بكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة الملك سعود، وهو الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة سماءات ومؤسّس ومستثمر في عدد من تطبيقات المشاريع، مثل: سماء الشرقية، أديم، Lavad، Rings، وFoodie Tribe.

ويمكن الاطلاع بشكل كامل على البرنامج الانتخابي من خلال الموقع الإلكتروني www.alrrasheed.com.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
01:39 PM

والدة مرشح لانتخابات غرفة الرياض: انتخبوا "سامي" لهذه الأسباب

دشّنت حملة عبر "تويتر" لدعم نجلها مستخدمةً طريقة طريفة مبتكرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّنت والدة مرشح لانتخابات الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، سامي الرشيد؛ في دورتها "18"، حساباً في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بغرض دعوة أصحاب المنشآت المنتسبة لغرفة الرياض، إلى ترشيح ابنها لعضوية مجلس إدارة الغرفة.

واستخدمت والدة المرشح في تحقيق هدفها طريقة مبتكرة وطريفة تركز على نقاط القوة التي يتميّز بها المهندس سامي الرشيد.

ويلاحظ المتابع للحساب على موقع "تويتر" www.twitter/hessa3371 أن الدعوة لانتخاب "سامي" أصبحت جزءاً من نمط الحياة اليومية لوالدته، حيث لا تتواني في التفاعل مع أيّ تغريدة تخصّ ابنها؛ بل تفتح النقاش لدعم "سامي"؛ في الانتخابات حتى وهي تشرب القهوة بشكل يومي.

ويحمل "الرشيد"؛ الرقم الانتخابي (10) ويركّز على تفعيل دور المرأة بالغرفة، ويؤمن بأن هناك مساحة كبيرة للتطوير من نواحٍ عديدة؛ أهمها "الخدمات المقدمة للمشتركين، الدورات وورش العمل، البنية التقنية والمنظومة الإدارية، المسؤولية الاجتماعية".

ويرتكز برنامج سامي الرشيد؛ الانتخابي على فكرة التغيير الايجابي كقاعدة للنجاح، ولا سيما في قطاع ريادة الأعمال، حيث إن أيّ مؤسسة أو شركة مهما بلغ حجمها لها دورٌ فعّال في التصويت، ويعتمد سامي في برنامجه على خبرته الحالية؛ كونه عضواً في عددٍ من اللجان الفرعية بالغرفة.

جديرٌ بالذكر أن "الرشيد"؛ يحمل بكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة الملك سعود، وهو الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة سماءات ومؤسّس ومستثمر في عدد من تطبيقات المشاريع، مثل: سماء الشرقية، أديم، Lavad، Rings، وFoodie Tribe.

ويمكن الاطلاع بشكل كامل على البرنامج الانتخابي من خلال الموقع الإلكتروني www.alrrasheed.com.

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