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"عملية الفجر".. خسائر فادحة للحوثيين والجيش يسيطر على معسكر المحصام

16 عملية استهداف للمليشيات بمأرب وحجة دمرت 9 آليات و"التقدم ملحوظ"

حقق الجيش اليمني تقدماً ملحوظاً، اليوم الجمعة، في محافظة حجة؛ حيث سيطر على معسكر المحصام الاستراتيجي المطل على مدينة حرض.

يأتي ذلك، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية أن "ألوية اليمن السعيد" بدأت تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية، مشيراً إلى أن العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير.

وطلب من المدنيين التريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض؛ حرصاً على سلامتهم، كما أوضح أنه يدعم تقدم ألوية اليمن السعيد بكل المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية، بحسب "العربية نت".

تحرّكات واسعة

وكان الجيش اليمني قد سجّل، اليوم الجمعة، تحركات واسعة على جبهات حرض، فقد أفادت مصادر أن العملية العسكرية بدأت فجر اليوم من عدة محاور للتقدم في الساحل، بحسب "العربية نت".

فيما سجلت انهيارات وسط صفوف المليشيات الحوثية وتراجع لعناصرها أمام القوات الشرعية.

16 عملية استهداف

وكان الجيش قد أطلق فجراً عملية واسعة ضد المليشيات في المنطقة العسكرية في مديرية حرض شمال حجة، كما شن بالتزامن قصفاً مدفعياً وصاروخياً مكثفاً على مواقع المليشيات، في حين نفذت مقاتلات التحالف سلسلة غارات دقيقة.

إلى ذلك، أعلن التحالف تنفيذ 16 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.

وأضاف أن الاستهدافات في مأرب وحجة دمرت 9 آليات للمليشيات الحوثية وخسائر بشرية.

يُذكر أن قوات الجيش كانت حققت خلال الأسابيع الماضية تقدم ملحوظاً على الجبهات في شبوة ومأرب، وحجة مؤخراً، في عملية واسعة كبدت الحوثيين خسائر فادحة.

اليمن حرض حجة الجيش اليمني تحالف دعم الشرعية ألوية اليمن السعيد المحصام

الرئيسية/ أخبار العالم

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"عملية الفجر".. خسائر فادحة للحوثيين والجيش يسيطر على معسكر المحصام
سبق

حقق الجيش اليمني تقدماً ملحوظاً، اليوم الجمعة، في محافظة حجة؛ حيث سيطر على معسكر المحصام الاستراتيجي المطل على مدينة حرض.

يأتي ذلك، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية أن "ألوية اليمن السعيد" بدأت تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية، مشيراً إلى أن العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير.

وطلب من المدنيين التريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض؛ حرصاً على سلامتهم، كما أوضح أنه يدعم تقدم ألوية اليمن السعيد بكل المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية، بحسب "العربية نت".

تحرّكات واسعة

وكان الجيش اليمني قد سجّل، اليوم الجمعة، تحركات واسعة على جبهات حرض، فقد أفادت مصادر أن العملية العسكرية بدأت فجر اليوم من عدة محاور للتقدم في الساحل، بحسب "العربية نت".

فيما سجلت انهيارات وسط صفوف المليشيات الحوثية وتراجع لعناصرها أمام القوات الشرعية.

16 عملية استهداف

وكان الجيش قد أطلق فجراً عملية واسعة ضد المليشيات في المنطقة العسكرية في مديرية حرض شمال حجة، كما شن بالتزامن قصفاً مدفعياً وصاروخياً مكثفاً على مواقع المليشيات، في حين نفذت مقاتلات التحالف سلسلة غارات دقيقة.

إلى ذلك، أعلن التحالف تنفيذ 16 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.

وأضاف أن الاستهدافات في مأرب وحجة دمرت 9 آليات للمليشيات الحوثية وخسائر بشرية.

يُذكر أن قوات الجيش كانت حققت خلال الأسابيع الماضية تقدم ملحوظاً على الجبهات في شبوة ومأرب، وحجة مؤخراً، في عملية واسعة كبدت الحوثيين خسائر فادحة.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
07:46 PM

"عملية الفجر".. خسائر فادحة للحوثيين والجيش يسيطر على معسكر المحصام

16 عملية استهداف للمليشيات بمأرب وحجة دمرت 9 آليات و"التقدم ملحوظ"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق الجيش اليمني تقدماً ملحوظاً، اليوم الجمعة، في محافظة حجة؛ حيث سيطر على معسكر المحصام الاستراتيجي المطل على مدينة حرض.

يأتي ذلك، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية أن "ألوية اليمن السعيد" بدأت تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية، مشيراً إلى أن العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير.

وطلب من المدنيين التريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض؛ حرصاً على سلامتهم، كما أوضح أنه يدعم تقدم ألوية اليمن السعيد بكل المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية، بحسب "العربية نت".

تحرّكات واسعة

وكان الجيش اليمني قد سجّل، اليوم الجمعة، تحركات واسعة على جبهات حرض، فقد أفادت مصادر أن العملية العسكرية بدأت فجر اليوم من عدة محاور للتقدم في الساحل، بحسب "العربية نت".

فيما سجلت انهيارات وسط صفوف المليشيات الحوثية وتراجع لعناصرها أمام القوات الشرعية.

16 عملية استهداف

وكان الجيش قد أطلق فجراً عملية واسعة ضد المليشيات في المنطقة العسكرية في مديرية حرض شمال حجة، كما شن بالتزامن قصفاً مدفعياً وصاروخياً مكثفاً على مواقع المليشيات، في حين نفذت مقاتلات التحالف سلسلة غارات دقيقة.

إلى ذلك، أعلن التحالف تنفيذ 16 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.

وأضاف أن الاستهدافات في مأرب وحجة دمرت 9 آليات للمليشيات الحوثية وخسائر بشرية.

يُذكر أن قوات الجيش كانت حققت خلال الأسابيع الماضية تقدم ملحوظاً على الجبهات في شبوة ومأرب، وحجة مؤخراً، في عملية واسعة كبدت الحوثيين خسائر فادحة.

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