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"الصحة": تسجيل 232 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 393 خلال الـ24 ساعة الماضية

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8747.09 نقطة

بتداولات بلغت 15.4 مليار ريال لأكثر من 500 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 38.50 نقطة ليقفل عند مستوى 8747.09 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 540 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نسيج، وفيبكو، ووفرة، ومجموعة الحكير، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سليمان الحبيب، وسيسكو، وريدان، وأميانتيت، وإكسا التعاونية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.20%.

وكانت أسهم شركات زين السعودية، ودار الأركان، وريدان، وسيرا، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سليمان الحبيب، والراجحي، وريدان، والأسماك، وأبو معطي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 433.70 نقطة ليقفل عند مستوى 19487.11 نقطة، وبتداولات بلغت 25 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 290 ألف سهم تقاسمتها 1107 صفقات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8747.09 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 38.50 نقطة ليقفل عند مستوى 8747.09 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 540 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نسيج، وفيبكو، ووفرة، ومجموعة الحكير، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سليمان الحبيب، وسيسكو، وريدان، وأميانتيت، وإكسا التعاونية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.20%.

وكانت أسهم شركات زين السعودية، ودار الأركان، وريدان، وسيرا، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سليمان الحبيب، والراجحي، وريدان، والأسماك، وأبو معطي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 433.70 نقطة ليقفل عند مستوى 19487.11 نقطة، وبتداولات بلغت 25 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 290 ألف سهم تقاسمتها 1107 صفقات.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
04:01 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8747.09 نقطة

بتداولات بلغت 15.4 مليار ريال لأكثر من 500 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 38.50 نقطة ليقفل عند مستوى 8747.09 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 540 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نسيج، وفيبكو، ووفرة، ومجموعة الحكير، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سليمان الحبيب، وسيسكو، وريدان، وأميانتيت، وإكسا التعاونية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.20%.

وكانت أسهم شركات زين السعودية، ودار الأركان، وريدان، وسيرا، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سليمان الحبيب، والراجحي، وريدان، والأسماك، وأبو معطي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 433.70 نقطة ليقفل عند مستوى 19487.11 نقطة، وبتداولات بلغت 25 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 290 ألف سهم تقاسمتها 1107 صفقات.

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