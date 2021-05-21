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عرّض حياته والآخرين للخطر.."المرور": ضبطنا مفحط الدمام "ناشر المقاطع"

فيديوهات روجها بمواقع التواصل وجرى إحالته لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً

ضبط ‏مرور المنطقة الشرقية، قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يمارس التفحيط في مدينة الدمام، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي على منصّة "تويتر"، اليوم، تغريدة قال فيها: إنه تم ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يمارس التفحيط في مدينة الدمام، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عرّض حياته والآخرين للخطر.."المرور": ضبطنا مفحط الدمام "ناشر المقاطع"
سبق

ضبط ‏مرور المنطقة الشرقية، قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يمارس التفحيط في مدينة الدمام، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي على منصّة "تويتر"، اليوم، تغريدة قال فيها: إنه تم ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يمارس التفحيط في مدينة الدمام، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
02:40 PM

عرّض حياته والآخرين للخطر.."المرور": ضبطنا مفحط الدمام "ناشر المقاطع"

فيديوهات روجها بمواقع التواصل وجرى إحالته لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً

A A A
ذياب الشمري - الرياض
8
9,507

ضبط ‏مرور المنطقة الشرقية، قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يمارس التفحيط في مدينة الدمام، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي على منصّة "تويتر"، اليوم، تغريدة قال فيها: إنه تم ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يمارس التفحيط في مدينة الدمام، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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