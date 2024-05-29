النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"وزير التعليم": المرحلة القادمة تستهدف التركيز على الطالب وتحسين نواتج التعلم

حثهم على تجاوز التحديات لتحسين الأداء وتعزيز البيئة الإيجابية

طالب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مديري التعليم المكلفين والمنقولين والمجدد لهم، بالإخلاص والعمل الجاد في كل ما من شأنه مصلحة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام وتحقيق تطلعات الوطن.

وحث "آل الشيخ" المديرين على تجاوز التحديات ووضع فرص تحسين الأداء موضوع التنفيذ، وتوطيد العمل الاتصالي لتعزيز البيئة الإيجابية والدافعية لتحقيق القيمة المضافة المأمولة في عمليات التعليم.

وقال: "لقد بُذلت الأسباب واجتُهِد في اختيار القيادات لدعم وتعزيز توجهات وزارة التعليم وفق توصيات اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم".

وأشار إلى أن المرحلة القادمة تستهدف التركيز على الطالب وتحسين نواتج التعلم، لصناعة الفارق عبر استثمار المبادرات والبرامج والمشروعات التي وضعتها الدولة - وفقها الله- لتغيير مستقبل التعليم ليُسهم في إكساب المتعلمين مهارات القرن الـ ٢١ والثورة الصناعية الرابعة حتى يسهموا في تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠.

وأضاف: "سنعمل على أن تكون هذه التوجهات هي مستهدفات رئيسة في كل إدارة تعليمية عبر كوادرها ومواردها وإمكاناتها المتاحة، وهو ما يؤكد أهمية دور مدير التعليم كقائد وطني تربوي ملهم، وصانع للنجاحات، والقيادات الإدارية".

ونوه بالدور المفصلي الذي يجب أن يتبناه كل من حظي بالتكليف أو التجديد، في الإسهام بإيجاد بيئة تكاملية داخل المنظومة التي يعمل في إطارها، وخارج المنظومة بالتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة في المشروعات والبرامج الوطنية سواء المسندة للوزارة كجهة تعليمية أو تلك التي نقف فيها كجهة مساندة في إطار وطني واحد.

وفي ختام اللقاء، سأل الله أن يسدد الخطى ويبارك في الجهود وأن تُسهم هذه القرارات الإدارية في تحقيق التطلعات التي يحملها المعنيون بالعمل التعليمي، والمستهدفون به من أبناء هذا الوطن العظيم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - أيده الله - وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"وزير التعليم": المرحلة القادمة تستهدف التركيز على الطالب وتحسين نواتج التعلم
سبق

طالب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مديري التعليم المكلفين والمنقولين والمجدد لهم، بالإخلاص والعمل الجاد في كل ما من شأنه مصلحة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام وتحقيق تطلعات الوطن.

وحث "آل الشيخ" المديرين على تجاوز التحديات ووضع فرص تحسين الأداء موضوع التنفيذ، وتوطيد العمل الاتصالي لتعزيز البيئة الإيجابية والدافعية لتحقيق القيمة المضافة المأمولة في عمليات التعليم.

وقال: "لقد بُذلت الأسباب واجتُهِد في اختيار القيادات لدعم وتعزيز توجهات وزارة التعليم وفق توصيات اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم".

وأشار إلى أن المرحلة القادمة تستهدف التركيز على الطالب وتحسين نواتج التعلم، لصناعة الفارق عبر استثمار المبادرات والبرامج والمشروعات التي وضعتها الدولة - وفقها الله- لتغيير مستقبل التعليم ليُسهم في إكساب المتعلمين مهارات القرن الـ ٢١ والثورة الصناعية الرابعة حتى يسهموا في تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠.

وأضاف: "سنعمل على أن تكون هذه التوجهات هي مستهدفات رئيسة في كل إدارة تعليمية عبر كوادرها ومواردها وإمكاناتها المتاحة، وهو ما يؤكد أهمية دور مدير التعليم كقائد وطني تربوي ملهم، وصانع للنجاحات، والقيادات الإدارية".

ونوه بالدور المفصلي الذي يجب أن يتبناه كل من حظي بالتكليف أو التجديد، في الإسهام بإيجاد بيئة تكاملية داخل المنظومة التي يعمل في إطارها، وخارج المنظومة بالتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة في المشروعات والبرامج الوطنية سواء المسندة للوزارة كجهة تعليمية أو تلك التي نقف فيها كجهة مساندة في إطار وطني واحد.

وفي ختام اللقاء، سأل الله أن يسدد الخطى ويبارك في الجهود وأن تُسهم هذه القرارات الإدارية في تحقيق التطلعات التي يحملها المعنيون بالعمل التعليمي، والمستهدفون به من أبناء هذا الوطن العظيم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - أيده الله - وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
10:56 PM

"وزير التعليم": المرحلة القادمة تستهدف التركيز على الطالب وتحسين نواتج التعلم

حثهم على تجاوز التحديات لتحسين الأداء وتعزيز البيئة الإيجابية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
3,025

طالب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مديري التعليم المكلفين والمنقولين والمجدد لهم، بالإخلاص والعمل الجاد في كل ما من شأنه مصلحة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام وتحقيق تطلعات الوطن.

وحث "آل الشيخ" المديرين على تجاوز التحديات ووضع فرص تحسين الأداء موضوع التنفيذ، وتوطيد العمل الاتصالي لتعزيز البيئة الإيجابية والدافعية لتحقيق القيمة المضافة المأمولة في عمليات التعليم.

وقال: "لقد بُذلت الأسباب واجتُهِد في اختيار القيادات لدعم وتعزيز توجهات وزارة التعليم وفق توصيات اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم".

وأشار إلى أن المرحلة القادمة تستهدف التركيز على الطالب وتحسين نواتج التعلم، لصناعة الفارق عبر استثمار المبادرات والبرامج والمشروعات التي وضعتها الدولة - وفقها الله- لتغيير مستقبل التعليم ليُسهم في إكساب المتعلمين مهارات القرن الـ ٢١ والثورة الصناعية الرابعة حتى يسهموا في تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠.

وأضاف: "سنعمل على أن تكون هذه التوجهات هي مستهدفات رئيسة في كل إدارة تعليمية عبر كوادرها ومواردها وإمكاناتها المتاحة، وهو ما يؤكد أهمية دور مدير التعليم كقائد وطني تربوي ملهم، وصانع للنجاحات، والقيادات الإدارية".

ونوه بالدور المفصلي الذي يجب أن يتبناه كل من حظي بالتكليف أو التجديد، في الإسهام بإيجاد بيئة تكاملية داخل المنظومة التي يعمل في إطارها، وخارج المنظومة بالتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة في المشروعات والبرامج الوطنية سواء المسندة للوزارة كجهة تعليمية أو تلك التي نقف فيها كجهة مساندة في إطار وطني واحد.

وفي ختام اللقاء، سأل الله أن يسدد الخطى ويبارك في الجهود وأن تُسهم هذه القرارات الإدارية في تحقيق التطلعات التي يحملها المعنيون بالعمل التعليمي، والمستهدفون به من أبناء هذا الوطن العظيم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - أيده الله - وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,043
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,935
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,189
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,577

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة