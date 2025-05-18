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الاقتصاد الأكبر في العالم.. لا تعافي بدون "لقاح كورونا"

عقب خسارة أكثر من 30 مليون وظيفة نتيجة حالة الإغلاق

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول: إن أكبر اقتصاد في العالم قد لا يتعافى بشكل كامل، قبل إيجاد لقاح لوباء كوفيد-19.

وعقب خسارة أكثر من 30 مليون وظيفة نتيجة إغلاق الأنشطة التجارية في البلاد، حذّر مدير المصرف المركزي الأمريكي من أن الوضع قد يتطلب وقتًا ليعود إلى طبيعته.

وفي حوار مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس"، قال باول: "أعتقد أننا سنرى الاقتصاد يتعافى بشكل مطرد خلال النصف الثاني من هذا العام".

ووفق "سكاي نيوز" تَدَارك أن "عودته ستتطلب وقتًا"؛ مضيًفا أن ذلك "يمكن أن يمتد حتى نهاية العام المقبل.. حقيقةً لا نعلم".

وعند سؤاله عن الحاجة إلى لقاح لمعالجة المرض ووقف انتشار فيروس كورونا المستجد، شدد المسؤول على أهمية دور المستهلكين في الاقتصاد.

وقال: "حتى يتعافى الاقتصاد بالكامل، يجب أن يكون الناس واثقين تمامًا وقد يتطلب ذلك انتظار إيجاد لقاح".

وتَدَخّل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حتى قبل فرض الإغلاق الاقتصادي، ليخفض سعر الفائدة المرجعي ويضخ تريليونات الدولارات في النظام المالي وبرامج الإقراض لدعم الشركات بمختلف أحجامها وحكومات الولايات والسلطات المحلية.

لكن لا يزال "باول" يكرر أن الاقتصاد قد يتطلب إنفاقًا حكوميًّا أكبر لدعم العمال والأنشطة التجارية، حتى يتعافى، يتجاوز التريليونات الثلاثة التي أقرها الكونجرس.

وتابع في حديثه إلى "سي بي إس"، أن الأزمة "ظهرت بسرعة وقوة إلى درجة العجز عن وصف الألم الذي يشعر به الناس وحالة عدم اليقين التي يعيشونها".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الاقتصاد الأكبر في العالم.. لا تعافي بدون "لقاح كورونا"
سبق

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول: إن أكبر اقتصاد في العالم قد لا يتعافى بشكل كامل، قبل إيجاد لقاح لوباء كوفيد-19.

وعقب خسارة أكثر من 30 مليون وظيفة نتيجة إغلاق الأنشطة التجارية في البلاد، حذّر مدير المصرف المركزي الأمريكي من أن الوضع قد يتطلب وقتًا ليعود إلى طبيعته.

وفي حوار مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس"، قال باول: "أعتقد أننا سنرى الاقتصاد يتعافى بشكل مطرد خلال النصف الثاني من هذا العام".

ووفق "سكاي نيوز" تَدَارك أن "عودته ستتطلب وقتًا"؛ مضيًفا أن ذلك "يمكن أن يمتد حتى نهاية العام المقبل.. حقيقةً لا نعلم".

وعند سؤاله عن الحاجة إلى لقاح لمعالجة المرض ووقف انتشار فيروس كورونا المستجد، شدد المسؤول على أهمية دور المستهلكين في الاقتصاد.

وقال: "حتى يتعافى الاقتصاد بالكامل، يجب أن يكون الناس واثقين تمامًا وقد يتطلب ذلك انتظار إيجاد لقاح".

وتَدَخّل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حتى قبل فرض الإغلاق الاقتصادي، ليخفض سعر الفائدة المرجعي ويضخ تريليونات الدولارات في النظام المالي وبرامج الإقراض لدعم الشركات بمختلف أحجامها وحكومات الولايات والسلطات المحلية.

لكن لا يزال "باول" يكرر أن الاقتصاد قد يتطلب إنفاقًا حكوميًّا أكبر لدعم العمال والأنشطة التجارية، حتى يتعافى، يتجاوز التريليونات الثلاثة التي أقرها الكونجرس.

وتابع في حديثه إلى "سي بي إس"، أن الأزمة "ظهرت بسرعة وقوة إلى درجة العجز عن وصف الألم الذي يشعر به الناس وحالة عدم اليقين التي يعيشونها".

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
10:55 AM

الاقتصاد الأكبر في العالم.. لا تعافي بدون "لقاح كورونا"

عقب خسارة أكثر من 30 مليون وظيفة نتيجة حالة الإغلاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول: إن أكبر اقتصاد في العالم قد لا يتعافى بشكل كامل، قبل إيجاد لقاح لوباء كوفيد-19.

وعقب خسارة أكثر من 30 مليون وظيفة نتيجة إغلاق الأنشطة التجارية في البلاد، حذّر مدير المصرف المركزي الأمريكي من أن الوضع قد يتطلب وقتًا ليعود إلى طبيعته.

وفي حوار مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس"، قال باول: "أعتقد أننا سنرى الاقتصاد يتعافى بشكل مطرد خلال النصف الثاني من هذا العام".

ووفق "سكاي نيوز" تَدَارك أن "عودته ستتطلب وقتًا"؛ مضيًفا أن ذلك "يمكن أن يمتد حتى نهاية العام المقبل.. حقيقةً لا نعلم".

وعند سؤاله عن الحاجة إلى لقاح لمعالجة المرض ووقف انتشار فيروس كورونا المستجد، شدد المسؤول على أهمية دور المستهلكين في الاقتصاد.

وقال: "حتى يتعافى الاقتصاد بالكامل، يجب أن يكون الناس واثقين تمامًا وقد يتطلب ذلك انتظار إيجاد لقاح".

وتَدَخّل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حتى قبل فرض الإغلاق الاقتصادي، ليخفض سعر الفائدة المرجعي ويضخ تريليونات الدولارات في النظام المالي وبرامج الإقراض لدعم الشركات بمختلف أحجامها وحكومات الولايات والسلطات المحلية.

لكن لا يزال "باول" يكرر أن الاقتصاد قد يتطلب إنفاقًا حكوميًّا أكبر لدعم العمال والأنشطة التجارية، حتى يتعافى، يتجاوز التريليونات الثلاثة التي أقرها الكونجرس.

وتابع في حديثه إلى "سي بي إس"، أن الأزمة "ظهرت بسرعة وقوة إلى درجة العجز عن وصف الألم الذي يشعر به الناس وحالة عدم اليقين التي يعيشونها".

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