احتفلت شركة "الوفاق لحلول النقل المحدودة"، "يلو"، بافتتاح المبنى الرئيس الجديد لإدارتها في مدينة الرياض، الذي تم تنفيذه بشكل هندسي بديع في شكله الخارجي؛ ليواكب التطور العمراني في عاصمة المملكة، وداخليًّا ليُلبّي متطلبات الشركة ومنسوبيها. الاحتفال بالمبنى الجديد تزامن مع مرور عام على إطلاق الهوية الجديدة للشركة، وتوزيع ثلاث سيارات "CS35 شانجان" للعملاء سعداء الحظ، وثلاث سيارات من الفئة نفسها للموظفين المتميزين.

بالصور.. "يلو" تحتفل بافتتاح المبنى الرئيس الجديد لإدارتها في الرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-19 احتفلت شركة "الوفاق لحلول النقل المحدودة"، "يلو"، بافتتاح المبنى الرئيس الجديد لإدارتها في مدينة الرياض، الذي تم تنفيذه بشكل هندسي بديع في شكله الخارجي؛ ليواكب التطور العمراني في عاصمة المملكة، وداخليًّا ليُلبّي متطلبات الشركة ومنسوبيها.

الاحتفال بالمبنى الجديد تزامن مع مرور عام على إطلاق الهوية الجديدة للشركة، وتوزيع ثلاث سيارات "CS35 شانجان" للعملاء سعداء الحظ، وثلاث سيارات من الفئة نفسها للموظفين المتميزين.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443 04:42 PM

اخر تعديل 19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443 08:46 PM

بالصور.. "يلو" تحتفل بافتتاح المبنى الرئيس الجديد لإدارتها في الرياض تم تنفيذه بشكل هندسي بديع في شكله الخارجي





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احتفلت شركة "الوفاق لحلول النقل المحدودة"، "يلو"، بافتتاح المبنى الرئيس الجديد لإدارتها في مدينة الرياض، الذي تم تنفيذه بشكل هندسي بديع في شكله الخارجي؛ ليواكب التطور العمراني في عاصمة المملكة، وداخليًّا ليُلبّي متطلبات الشركة ومنسوبيها.

الاحتفال بالمبنى الجديد تزامن مع مرور عام على إطلاق الهوية الجديدة للشركة، وتوزيع ثلاث سيارات "CS35 شانجان" للعملاء سعداء الحظ، وثلاث سيارات من الفئة نفسها للموظفين المتميزين.