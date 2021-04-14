أكبر زيادة يومية.. "كورونا" يصيب 386 شخصاً في سنغافورة خلال يوم
حصيلة الحالات ترتفع إلى 2.918
سجلت وزارة الصحة في سنغافورة 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الاثنين)، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 2918، وذلك في أكبر زيادة يومية لعدد الإصابات هناك.
وعدد كبير من الحالات الجديدة له علاقة ببؤر للمرض في مساكن للعمال المهاجرين، وفقاً لـ"رويترز".
فيروس كورونا الجديد
أكبر زيادة يومية.. "كورونا" يصيب 386 شخصاً في سنغافورة خلال يوم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-13
سجلت وزارة الصحة في سنغافورة 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الاثنين)، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 2918، وذلك في أكبر زيادة يومية لعدد الإصابات هناك.
وعدد كبير من الحالات الجديدة له علاقة ببؤر للمرض في مساكن للعمال المهاجرين، وفقاً لـ"رويترز".
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
08:19 PM
أكبر زيادة يومية.. "كورونا" يصيب 386 شخصاً في سنغافورة خلال يوم
حصيلة الحالات ترتفع إلى 2.918
سجلت وزارة الصحة في سنغافورة 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الاثنين)، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 2918، وذلك في أكبر زيادة يومية لعدد الإصابات هناك.
وعدد كبير من الحالات الجديدة له علاقة ببؤر للمرض في مساكن للعمال المهاجرين، وفقاً لـ"رويترز".