"الهلال الأحمر" تختتم مشاركتها في المرحلة الأولى من "سنا الطائف"

شاركت بـ 80 متطوعاً ومتطوعة وفرقتي إسعاف

أنهت هيئة الهلال الأحمر مشاركتها في المرحلة الأولى من فعاليات سنا الطائف، باقة سبورت تايم، التي تقيمها جمعية مراكز الأحياء بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في حديقة الملك عبدالله بمدينة الطائف.

وشارك فريق التطوع التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وعلى مدى خمسة أيام بـ(٨٠) متطوعاً ومتطوعة وفرقتي إسعاف ضمن مشاركاته المجتمعية لتقديم الخدمات الإسعافية لزوار الفعاليات من الأسر ومرتادي المنتزه.

وحرصت الهيئة على المشاركة بفريق التطوع مدعمة بالفرق الإسعافية خلال الفترة الماضية على الوجود ضمن الأنشطة والفعاليات المقامة وتقديم الدورات التدريبية المجانية عبر بوابة التدريب للهلال الأحمر لجميع فئات وشرائح المجتمع، بالإضافة لنشر المحتوى المرئي عبر قنوات التواصل لرفع الوعي بجوانب السلامة، وتقديم الإسعافات الأولية عند الحاجة.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي أن الفريق باشر خلال أيام وجوده ٦٦ حالة إسعافية تمثلت بارتفاع الضغط والسكر والإعياء وبعض الإصابات الطفيفة فيما تم نقل حالتين للمستشفى لإكمال اللازم.