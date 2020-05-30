وقالت الوزارة في بيانها: عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 3429 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في الثاني من شهر مارس الماضي. وأشارت إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 41 حالة، فيما ارتفع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 1649 حالة.

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بعد إجراء 1236 تحليلاً مخبريًا.

السنغال: ارتفاع إصابات كورونا إلى 3429 حالة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-30 أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بعد إجراء 1236 تحليلاً مخبريًا. وقالت الوزارة في بيانها: عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 3429 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في الثاني من شهر مارس الماضي.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 41 حالة، فيما ارتفع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 1649 حالة.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 05:10 PM

السنغال: ارتفاع إصابات كورونا إلى 3429 حالة إجمالي الوفيات 41 وعدد المتعافين 1649





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أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بعد إجراء 1236 تحليلاً مخبريًا.

وقالت الوزارة في بيانها: عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 3429 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في الثاني من شهر مارس الماضي.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 41 حالة، فيما ارتفع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 1649 حالة.