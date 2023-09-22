"السلمي": القيادة جعلت على رأس أولوياتها توفير الأمن والحياة الكريمة وتحقيق التنمية

شدَّد على الدور الريادي للمملكة الذي صنعه ملوك السعودية تباعًا

نوه فالح بن رجاء الله السلمي، مدير جامعة الملك خالد، بما تشهده السعودية من تقدم في شتى المجالات، مشيرًا في تصريح له بمناسبة اليوم الوطني الـ89 إلى أن التطور الذي شهدته هذه البلاد كان نتيجة للاهتمام والدعم الكبيرين من قيادتها الرشيدة التي جعلت على رأس أولوياتها توفير الأمن والحياة الكريمة، وتحقيق التنمية بمختلف أشكالها.

وأكد "السلمي" أن اليوم الوطني الـ 89 يمرُّ ونحن ننعم بالأمن والأمان، وتشهد بلادنا تنمية في مختلف المجالات، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، اللذين يقودان رؤية وطنية طموحة، تستشرف مستقبلاً مشرقًا، وتؤذن بنهضة تنموية شاملة، ستجني البلاد ثمارها.

وأضاف "السلمي" بأن "اليوم الوطني مناسبة نستذكر فيها وتستذكر فيها الأجيال قيام هذه الدولة المباركة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، الذي سجّل له التاريخ أعظم قصص التضحية والبطولة، وأرسى دعائم هذه البلاد على أسس واضحة، ومبادئ ثابتة، تنطلق من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف؛ ليبدأ أبناؤه البررة من بعده سلسلة من الأعمال والمشاريع والإنجازات العظيمة التي عم نفعها وجنى ثمارها العالم الإسلامي، فضلاً عن الدور الريادي العالمي الذي تقوم به السعودية".

واعتبر "السلمي" ارتفاع التصنيف الاقتصادي للمملكة، وبروز نتائج الحوكمة والهيكلة والتخطيط التي شهدتها مؤسسات البلاد، ثمرة مباركة من ثمار رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تحقيق المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح.

وقال السلمي: ونحن نحتفل بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا فإن أعظم ما يمكن أن نقوم به هو أن نعبّر عن حب هذا الوطن والوفاء له بالعمل الدؤوب، والإنجاز المستمر، وأن نعمل على تجسيد هذا الأمر على أرض الواقع، ونزرع ثقافة العمل الجاد والعطاء المستمر في نفوس أبنائنا ومجتمعنا.. وهذا أعظم ما يمكن أن نقدمه لهذا الوطن الذي يستحق منا الكثير.

وأضاف: في يومنا الوطني وفي كل المناسبات نستلهم تلك التضحيات العظيمة التي يقدمها الرجال المخلصون من أبطال قواتنا المسلحة، الذين يذودون عن حياض الوطن، ويقدمون أرواحهم فداء له.

واختتم "السلمي" تصريحه داعيًا الله - عز وجل - أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والقيادة الرشيدة، وأن يهيئ للمملكة مزيدًا من التطور والتقدم، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.