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"الصحة": تسجيل 1293 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1453 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": عدوى فيروس كورونا تزداد في التجمعات.. وتُعلن تسجيل 1293 حالة مؤكدة وتعافي 1453 حالة

قالت وزارة الصحة: إن عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات ونصحت الجميع بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة والتقيد بالتدابير الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1293) حالة مؤكدة وتعافي (1453) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10631) حالة منها (1403) حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (510869) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (292149) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (14) حالة وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8089) حالة "يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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"الصحة": عدوى فيروس كورونا تزداد في التجمعات.. وتُعلن تسجيل 1293 حالة مؤكدة وتعافي 1453 حالة
سبق

قالت وزارة الصحة: إن عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات ونصحت الجميع بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة والتقيد بالتدابير الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1293) حالة مؤكدة وتعافي (1453) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10631) حالة منها (1403) حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (510869) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (292149) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (14) حالة وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8089) حالة "يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
03:46 PM

"الصحة": عدوى فيروس كورونا تزداد في التجمعات.. وتُعلن تسجيل 1293 حالة مؤكدة وتعافي 1453 حالة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,208

قالت وزارة الصحة: إن عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات ونصحت الجميع بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة والتقيد بالتدابير الوقائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1293) حالة مؤكدة وتعافي (1453) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10631) حالة منها (1403) حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (510869) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (292149) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (14) حالة وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8089) حالة "يرحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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