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بعد رميهم الجمرات.. الحجاج المتعجلون يطوفون الوداع ويغادرون مكة

فيما شهدت حركة طواف الحجاج انسيابية مطلقة

‏‫توافد اليوم حجاج بيت الله الحرام المتعجلون للمسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة والوداع بكل يسر وطمأنينة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي توفرها الجهات الأمنية والخدمية لهم طيلة موسم الحج المبارك.

وشهدت حركة طواف الحجاج، انسيابية مطلقة في صحن المطاف؛ حيث عملت الجهات المعنية على تطبيق الخطط المُعَدّة بهدف تأمين سلامة الحجاج وراحتهم.

وكان رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني، قد أكد أن نسبة حجاج الداخل المتعجلين تقريبًا هي 50% من العدد الإجمالي لموسم 1439هـ وسيغادرون غدًا عقب رمي الجمرات؛ مبينًا أن غالبية الحجيج ستنفر غدًا من منى؛ على أن يغادر آخر متعجل منى قبل الغروب حسب مواقيت أداء النسك؛ على أن يخرج من المشاعر قبل الغروب.

يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء قد كشفت أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 2.489.406 حجاج؛ منهم 1.855.027 حاجًّا من خارج المملكة؛ فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634.379 حاجًّا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته 67%.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد رميهم الجمرات.. الحجاج المتعجلون يطوفون الوداع ويغادرون مكة
سبق

‏‫توافد اليوم حجاج بيت الله الحرام المتعجلون للمسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة والوداع بكل يسر وطمأنينة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي توفرها الجهات الأمنية والخدمية لهم طيلة موسم الحج المبارك.

وشهدت حركة طواف الحجاج، انسيابية مطلقة في صحن المطاف؛ حيث عملت الجهات المعنية على تطبيق الخطط المُعَدّة بهدف تأمين سلامة الحجاج وراحتهم.

وكان رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني، قد أكد أن نسبة حجاج الداخل المتعجلين تقريبًا هي 50% من العدد الإجمالي لموسم 1439هـ وسيغادرون غدًا عقب رمي الجمرات؛ مبينًا أن غالبية الحجيج ستنفر غدًا من منى؛ على أن يغادر آخر متعجل منى قبل الغروب حسب مواقيت أداء النسك؛ على أن يخرج من المشاعر قبل الغروب.

يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء قد كشفت أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 2.489.406 حجاج؛ منهم 1.855.027 حاجًّا من خارج المملكة؛ فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634.379 حاجًّا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته 67%.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
08:58 AM

بعد رميهم الجمرات.. الحجاج المتعجلون يطوفون الوداع ويغادرون مكة

فيما شهدت حركة طواف الحجاج انسيابية مطلقة

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غزوان الحسن - بعثة المشاعر المقدّسة
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2,937

‏‫توافد اليوم حجاج بيت الله الحرام المتعجلون للمسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة والوداع بكل يسر وطمأنينة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي توفرها الجهات الأمنية والخدمية لهم طيلة موسم الحج المبارك.

وشهدت حركة طواف الحجاج، انسيابية مطلقة في صحن المطاف؛ حيث عملت الجهات المعنية على تطبيق الخطط المُعَدّة بهدف تأمين سلامة الحجاج وراحتهم.

وكان رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني، قد أكد أن نسبة حجاج الداخل المتعجلين تقريبًا هي 50% من العدد الإجمالي لموسم 1439هـ وسيغادرون غدًا عقب رمي الجمرات؛ مبينًا أن غالبية الحجيج ستنفر غدًا من منى؛ على أن يغادر آخر متعجل منى قبل الغروب حسب مواقيت أداء النسك؛ على أن يخرج من المشاعر قبل الغروب.

يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء قد كشفت أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 2.489.406 حجاج؛ منهم 1.855.027 حاجًّا من خارج المملكة؛ فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634.379 حاجًّا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته 67%.

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