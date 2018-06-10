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"الصحة" تعلن تسجيل 3717 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 112288

مكة تسجل انخفاضاً ملموساً في إصابات كورونا.. وأكثر من 200 متعافٍ

140 حالة جديدة.. وإجمالي النشطة بها يصل إلى 4197

شهدت مكة المكرمة، اليوم، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما يعدّ معدّلاً أقلّ من حصيلة إصابات الأيام الماضية.

وسجلت مكة المكرمة اليوم 140 إصابة جديدة بكورونا، فيما تماثلت 261 حالة للشفاء، وتم تسجيل تسع حالات وفاة جديدة.

وتضمّن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم 18543 حالة؛ منها 4197 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و304 حالات وفاة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 261 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 14042 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة تسجل انخفاضاً ملموساً في إصابات كورونا.. وأكثر من 200 متعافٍ
سبق

شهدت مكة المكرمة، اليوم، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما يعدّ معدّلاً أقلّ من حصيلة إصابات الأيام الماضية.

وسجلت مكة المكرمة اليوم 140 إصابة جديدة بكورونا، فيما تماثلت 261 حالة للشفاء، وتم تسجيل تسع حالات وفاة جديدة.

وتضمّن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم 18543 حالة؛ منها 4197 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و304 حالات وفاة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 261 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 14042 حالة.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
04:29 PM

مكة تسجل انخفاضاً ملموساً في إصابات كورونا.. وأكثر من 200 متعافٍ

140 حالة جديدة.. وإجمالي النشطة بها يصل إلى 4197

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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4,212

شهدت مكة المكرمة، اليوم، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما يعدّ معدّلاً أقلّ من حصيلة إصابات الأيام الماضية.

وسجلت مكة المكرمة اليوم 140 إصابة جديدة بكورونا، فيما تماثلت 261 حالة للشفاء، وتم تسجيل تسع حالات وفاة جديدة.

وتضمّن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم 18543 حالة؛ منها 4197 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و304 حالات وفاة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 261 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 14042 حالة.

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