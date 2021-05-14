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"كورونا" يخفض البطالة في فرنسا لأدنى مستوى منذ 11 عاماً.. ما السبب؟

المعدل هبط من 8.1% إلى 7.8%

كشف المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية "أي.إن.إس.أي.أي"، اليوم (الخميس)، أن البطالة في فرنسا انخفضت في الربع الأول لأدنى مستوى في 11 عاما، إذ عجز العاطلون عن العمل عن السعي للالتحاق بوظائف، فور أن دخلت فرنسا في إجراءات عزل عام للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن معدل البطالة نزل إلى 7.8 بالمائة من 8.1 بالمائة في الربع الرابع، ليبلغ أدنى مستوى منذ أواخر 2008، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن إجراءات العزل العام على مستوى البلاد في فرنسا، التي بدأت في 17 مارس الماضي، قلصت عدد أولئك الذين يُصنفون عادة كعاطلين، إذ إنها جعلت من المستحيل أن يبحثوا عن عمل.

وتستبعد معايير البطالة في المعتاد أولئك الذين توقفوا عن البحث عن وظائف.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يخفض البطالة في فرنسا لأدنى مستوى منذ 11 عاماً.. ما السبب؟
سبق

كشف المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية "أي.إن.إس.أي.أي"، اليوم (الخميس)، أن البطالة في فرنسا انخفضت في الربع الأول لأدنى مستوى في 11 عاما، إذ عجز العاطلون عن العمل عن السعي للالتحاق بوظائف، فور أن دخلت فرنسا في إجراءات عزل عام للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن معدل البطالة نزل إلى 7.8 بالمائة من 8.1 بالمائة في الربع الرابع، ليبلغ أدنى مستوى منذ أواخر 2008، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن إجراءات العزل العام على مستوى البلاد في فرنسا، التي بدأت في 17 مارس الماضي، قلصت عدد أولئك الذين يُصنفون عادة كعاطلين، إذ إنها جعلت من المستحيل أن يبحثوا عن عمل.

وتستبعد معايير البطالة في المعتاد أولئك الذين توقفوا عن البحث عن وظائف.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
02:41 PM

"كورونا" يخفض البطالة في فرنسا لأدنى مستوى منذ 11 عاماً.. ما السبب؟

المعدل هبط من 8.1% إلى 7.8%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية "أي.إن.إس.أي.أي"، اليوم (الخميس)، أن البطالة في فرنسا انخفضت في الربع الأول لأدنى مستوى في 11 عاما، إذ عجز العاطلون عن العمل عن السعي للالتحاق بوظائف، فور أن دخلت فرنسا في إجراءات عزل عام للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن معدل البطالة نزل إلى 7.8 بالمائة من 8.1 بالمائة في الربع الرابع، ليبلغ أدنى مستوى منذ أواخر 2008، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن إجراءات العزل العام على مستوى البلاد في فرنسا، التي بدأت في 17 مارس الماضي، قلصت عدد أولئك الذين يُصنفون عادة كعاطلين، إذ إنها جعلت من المستحيل أن يبحثوا عن عمل.

وتستبعد معايير البطالة في المعتاد أولئك الذين توقفوا عن البحث عن وظائف.

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