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"كورونا" يقضي على 96 كندياً جديداً.. ويرفع عدد الوفيات إلى 1.346

الإصابات بلغت 32.412

سجلت كندا 96 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما ذكرت السلطات الصحية الكندية، اليوم (السبت).

وأوضحت وكالة الصحة العامة الكندية، أن حصيلة المتوفين بسبب "كورونا" ارتفعت من 1250 إلى 1346 حالة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشارت إلى أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1742 حالة ووصل إلى مستوى 32412 بعد أن كان على نقطة 30670 أمس.

كندا فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يقضي على 96 كندياً جديداً.. ويرفع عدد الوفيات إلى 1.346
سبق

سجلت كندا 96 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما ذكرت السلطات الصحية الكندية، اليوم (السبت).

وأوضحت وكالة الصحة العامة الكندية، أن حصيلة المتوفين بسبب "كورونا" ارتفعت من 1250 إلى 1346 حالة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشارت إلى أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1742 حالة ووصل إلى مستوى 32412 بعد أن كان على نقطة 30670 أمس.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
07:38 PM

"كورونا" يقضي على 96 كندياً جديداً.. ويرفع عدد الوفيات إلى 1.346

الإصابات بلغت 32.412

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت كندا 96 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما ذكرت السلطات الصحية الكندية، اليوم (السبت).

وأوضحت وكالة الصحة العامة الكندية، أن حصيلة المتوفين بسبب "كورونا" ارتفعت من 1250 إلى 1346 حالة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشارت إلى أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1742 حالة ووصل إلى مستوى 32412 بعد أن كان على نقطة 30670 أمس.

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