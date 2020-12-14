النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفائز" يترأس اجتماع اللجنة العليا لبرنامج "مدينة المندق الصحية"

نوه بالجهود المبذولة لتحقيق هذا الصرح الطبي بدعم أمير الباحة

رأس محافظ المندق رئيس اللجنة العليا لبرنامج مدينة المندق الصحية محمد بن معيض الفائز بقاعة الاجتماعات بالمحافظة اليوم اجتماع اللجنة العليا لبرنامج مدينة المندق الصحية.

وفي بداية الاجتماع رحب الفائز بالمجتمعين وهنأهم بحصول مدينة المندق على شهادة المدينة الصحية العالمية وذلك بتحقيقها معايير الاعتماد الدولية من منظمة الصحة العالمية .

ونوه "الفائز"بالجهود المبذولة لتحقيق هذا النجاح في ظل دعم ومتابعة أمير المنطقة الذي لم يأل جهداً في متابعة سير العمل طيلة مراحل الاعتماد حتى تسلم سموه شهادة اعتماد المندق مدينة صحية عالمية من وزير الصحة بمقر الوزارة بالرياض .

وأكد "الفائز " على أهمية بذل المزيد من الجهود للاستمرار في تحقيق معايير منظمة الصحة العالمية وذلك من خلال تحسين الجوانب البيئية والصحية والاجتماعية للفرد والمجتمع، متمنياً للجميع التوفيق في أداء مهامهم.

فيما استعرض منسق برنامج مدينة المندق الصحية ناصر الزروق مهام اللجنة الرئيسية بالمدينة الصحية وذلك من خلال متابعة سير البرنامج وأنشطة اللجان الفرعية والنسائي لضمان وصولها لجميع الفئات والإشراف على خطط العمل والمشاريع والأنشطة بالمدينة الصحية وفقاً لاستراتيجية البرنامج .

وأوضح "الزروق " أن من المهام المنوطة باللجنة الرئيسية هي تظافر الجهود لإنجاح أنشطة المدن الصحية من أفراد المجتمع وذوي الاهتمام بالإضافة إلى رفع تقارير الاجتماعات الدورية بحيث تكون ربع سنوية وتقرير شامل نهاية كل عام.

بعد ذلك تم استعراض جدول الاجتماع حيث نوقش تفعيل الشراكات المجتمعية لتصبح واقعاً بين الإدارات الحكومية والمجتمع المدني بالإضافة إلى العمل على تحديث معايير الاعتماد من خلال الإدارات المعنية بذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الفائز" يترأس اجتماع اللجنة العليا لبرنامج "مدينة المندق الصحية"
سبق

رأس محافظ المندق رئيس اللجنة العليا لبرنامج مدينة المندق الصحية محمد بن معيض الفائز بقاعة الاجتماعات بالمحافظة اليوم اجتماع اللجنة العليا لبرنامج مدينة المندق الصحية.

وفي بداية الاجتماع رحب الفائز بالمجتمعين وهنأهم بحصول مدينة المندق على شهادة المدينة الصحية العالمية وذلك بتحقيقها معايير الاعتماد الدولية من منظمة الصحة العالمية .

ونوه "الفائز"بالجهود المبذولة لتحقيق هذا النجاح في ظل دعم ومتابعة أمير المنطقة الذي لم يأل جهداً في متابعة سير العمل طيلة مراحل الاعتماد حتى تسلم سموه شهادة اعتماد المندق مدينة صحية عالمية من وزير الصحة بمقر الوزارة بالرياض .

وأكد "الفائز " على أهمية بذل المزيد من الجهود للاستمرار في تحقيق معايير منظمة الصحة العالمية وذلك من خلال تحسين الجوانب البيئية والصحية والاجتماعية للفرد والمجتمع، متمنياً للجميع التوفيق في أداء مهامهم.

فيما استعرض منسق برنامج مدينة المندق الصحية ناصر الزروق مهام اللجنة الرئيسية بالمدينة الصحية وذلك من خلال متابعة سير البرنامج وأنشطة اللجان الفرعية والنسائي لضمان وصولها لجميع الفئات والإشراف على خطط العمل والمشاريع والأنشطة بالمدينة الصحية وفقاً لاستراتيجية البرنامج .

وأوضح "الزروق " أن من المهام المنوطة باللجنة الرئيسية هي تظافر الجهود لإنجاح أنشطة المدن الصحية من أفراد المجتمع وذوي الاهتمام بالإضافة إلى رفع تقارير الاجتماعات الدورية بحيث تكون ربع سنوية وتقرير شامل نهاية كل عام.

بعد ذلك تم استعراض جدول الاجتماع حيث نوقش تفعيل الشراكات المجتمعية لتصبح واقعاً بين الإدارات الحكومية والمجتمع المدني بالإضافة إلى العمل على تحديث معايير الاعتماد من خلال الإدارات المعنية بذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
10:29 PM

"الفائز" يترأس اجتماع اللجنة العليا لبرنامج "مدينة المندق الصحية"

نوه بالجهود المبذولة لتحقيق هذا الصرح الطبي بدعم أمير الباحة

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
84

رأس محافظ المندق رئيس اللجنة العليا لبرنامج مدينة المندق الصحية محمد بن معيض الفائز بقاعة الاجتماعات بالمحافظة اليوم اجتماع اللجنة العليا لبرنامج مدينة المندق الصحية.

وفي بداية الاجتماع رحب الفائز بالمجتمعين وهنأهم بحصول مدينة المندق على شهادة المدينة الصحية العالمية وذلك بتحقيقها معايير الاعتماد الدولية من منظمة الصحة العالمية .

ونوه "الفائز"بالجهود المبذولة لتحقيق هذا النجاح في ظل دعم ومتابعة أمير المنطقة الذي لم يأل جهداً في متابعة سير العمل طيلة مراحل الاعتماد حتى تسلم سموه شهادة اعتماد المندق مدينة صحية عالمية من وزير الصحة بمقر الوزارة بالرياض .

وأكد "الفائز " على أهمية بذل المزيد من الجهود للاستمرار في تحقيق معايير منظمة الصحة العالمية وذلك من خلال تحسين الجوانب البيئية والصحية والاجتماعية للفرد والمجتمع، متمنياً للجميع التوفيق في أداء مهامهم.

فيما استعرض منسق برنامج مدينة المندق الصحية ناصر الزروق مهام اللجنة الرئيسية بالمدينة الصحية وذلك من خلال متابعة سير البرنامج وأنشطة اللجان الفرعية والنسائي لضمان وصولها لجميع الفئات والإشراف على خطط العمل والمشاريع والأنشطة بالمدينة الصحية وفقاً لاستراتيجية البرنامج .

وأوضح "الزروق " أن من المهام المنوطة باللجنة الرئيسية هي تظافر الجهود لإنجاح أنشطة المدن الصحية من أفراد المجتمع وذوي الاهتمام بالإضافة إلى رفع تقارير الاجتماعات الدورية بحيث تكون ربع سنوية وتقرير شامل نهاية كل عام.

بعد ذلك تم استعراض جدول الاجتماع حيث نوقش تفعيل الشراكات المجتمعية لتصبح واقعاً بين الإدارات الحكومية والمجتمع المدني بالإضافة إلى العمل على تحديث معايير الاعتماد من خلال الإدارات المعنية بذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,588
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,556
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,536
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,034

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة