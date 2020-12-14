"الفائز" يترأس اجتماع اللجنة العليا لبرنامج "مدينة المندق الصحية"

نوه بالجهود المبذولة لتحقيق هذا الصرح الطبي بدعم أمير الباحة

رأس محافظ المندق رئيس اللجنة العليا لبرنامج مدينة المندق الصحية محمد بن معيض الفائز بقاعة الاجتماعات بالمحافظة اليوم اجتماع اللجنة العليا لبرنامج مدينة المندق الصحية.

وفي بداية الاجتماع رحب الفائز بالمجتمعين وهنأهم بحصول مدينة المندق على شهادة المدينة الصحية العالمية وذلك بتحقيقها معايير الاعتماد الدولية من منظمة الصحة العالمية .

ونوه "الفائز"بالجهود المبذولة لتحقيق هذا النجاح في ظل دعم ومتابعة أمير المنطقة الذي لم يأل جهداً في متابعة سير العمل طيلة مراحل الاعتماد حتى تسلم سموه شهادة اعتماد المندق مدينة صحية عالمية من وزير الصحة بمقر الوزارة بالرياض .

وأكد "الفائز " على أهمية بذل المزيد من الجهود للاستمرار في تحقيق معايير منظمة الصحة العالمية وذلك من خلال تحسين الجوانب البيئية والصحية والاجتماعية للفرد والمجتمع، متمنياً للجميع التوفيق في أداء مهامهم.

فيما استعرض منسق برنامج مدينة المندق الصحية ناصر الزروق مهام اللجنة الرئيسية بالمدينة الصحية وذلك من خلال متابعة سير البرنامج وأنشطة اللجان الفرعية والنسائي لضمان وصولها لجميع الفئات والإشراف على خطط العمل والمشاريع والأنشطة بالمدينة الصحية وفقاً لاستراتيجية البرنامج .

وأوضح "الزروق " أن من المهام المنوطة باللجنة الرئيسية هي تظافر الجهود لإنجاح أنشطة المدن الصحية من أفراد المجتمع وذوي الاهتمام بالإضافة إلى رفع تقارير الاجتماعات الدورية بحيث تكون ربع سنوية وتقرير شامل نهاية كل عام.

بعد ذلك تم استعراض جدول الاجتماع حيث نوقش تفعيل الشراكات المجتمعية لتصبح واقعاً بين الإدارات الحكومية والمجتمع المدني بالإضافة إلى العمل على تحديث معايير الاعتماد من خلال الإدارات المعنية بذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.