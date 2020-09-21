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السديس يؤكّد على دور هيئة الأمر بالمعروف بالمسجد الحرام

حاثاً إياهم على تقديم أفضل الخدمات لتحقيق تطلعات ولاة الأمر

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أمس، أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام.

وأوصى الشيخ السديس؛ الجميع، بتقوى الله -عزّ وجلّ- ثم الجد والاجتهاد في العمل والتحلي بالأخلاق الحسنة والقول اللين، حاثاً إياهم على تقديم أفضل الخدمات وأرقاها لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

وأثنى الرئيس العام على الجهود المبذولة من قِبل العاملين في الهيئة وبما يقومون به من أعمالٍ جليلة، مؤكداً على استشعار عظمة البيت وحرمته، وتقديم جميع الخدمات والعناية برواد بيت الله الحرام، لإعانتهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

من جانبهم، عبّر أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام، عن شكرهم وامتنانهم للرئيس العام، على دعمه الدائم للهيئة، ولكل مَن يقدم الخدمة لبيت الله الحرام وقاصديه.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السديس يؤكّد على دور هيئة الأمر بالمعروف بالمسجد الحرام
سبق

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أمس، أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام.

وأوصى الشيخ السديس؛ الجميع، بتقوى الله -عزّ وجلّ- ثم الجد والاجتهاد في العمل والتحلي بالأخلاق الحسنة والقول اللين، حاثاً إياهم على تقديم أفضل الخدمات وأرقاها لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

وأثنى الرئيس العام على الجهود المبذولة من قِبل العاملين في الهيئة وبما يقومون به من أعمالٍ جليلة، مؤكداً على استشعار عظمة البيت وحرمته، وتقديم جميع الخدمات والعناية برواد بيت الله الحرام، لإعانتهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

من جانبهم، عبّر أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام، عن شكرهم وامتنانهم للرئيس العام، على دعمه الدائم للهيئة، ولكل مَن يقدم الخدمة لبيت الله الحرام وقاصديه.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
10:07 AM

السديس يؤكّد على دور هيئة الأمر بالمعروف بالمسجد الحرام

حاثاً إياهم على تقديم أفضل الخدمات لتحقيق تطلعات ولاة الأمر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أمس، أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام.

وأوصى الشيخ السديس؛ الجميع، بتقوى الله -عزّ وجلّ- ثم الجد والاجتهاد في العمل والتحلي بالأخلاق الحسنة والقول اللين، حاثاً إياهم على تقديم أفضل الخدمات وأرقاها لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

وأثنى الرئيس العام على الجهود المبذولة من قِبل العاملين في الهيئة وبما يقومون به من أعمالٍ جليلة، مؤكداً على استشعار عظمة البيت وحرمته، وتقديم جميع الخدمات والعناية برواد بيت الله الحرام، لإعانتهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

من جانبهم، عبّر أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام، عن شكرهم وامتنانهم للرئيس العام، على دعمه الدائم للهيئة، ولكل مَن يقدم الخدمة لبيت الله الحرام وقاصديه.

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