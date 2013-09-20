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مركز الغطاء النباتي يضبط ألفي متر مكعب من الفحم والحطب المحلي.. خلال 3 أشهر

ضمن أعماله التفتيشية للكشف عن مخالفات الاحتطاب.. بمشاركة الجهات المساندة

ضبطت دوريات حماية الغابات والمراعي بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أكثر من ألفي متر مكعب من الفحم والحطب المحلي خلال الثلاثة أشهر الماضية، ضمن أعمالها التفتيشية للكشف عن مخالفات الاحتطاب في مدن ومحافظات المملكة.

وشارك في حملات التفتيش، إلى جانب المركز وزارة البيئة والمياه والزراعة، عدد من الجهات المساندة، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، للحد من مخالفات الاحتطاب ومكافحة الممارسات التي تساهم في الإضرار بالغطاء النباتي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الغطاء النباتي يضبط ألفي متر مكعب من الفحم والحطب المحلي.. خلال 3 أشهر
سبق

ضبطت دوريات حماية الغابات والمراعي بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أكثر من ألفي متر مكعب من الفحم والحطب المحلي خلال الثلاثة أشهر الماضية، ضمن أعمالها التفتيشية للكشف عن مخالفات الاحتطاب في مدن ومحافظات المملكة.

وشارك في حملات التفتيش، إلى جانب المركز وزارة البيئة والمياه والزراعة، عدد من الجهات المساندة، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، للحد من مخالفات الاحتطاب ومكافحة الممارسات التي تساهم في الإضرار بالغطاء النباتي.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
02:48 PM

مركز الغطاء النباتي يضبط ألفي متر مكعب من الفحم والحطب المحلي.. خلال 3 أشهر

ضمن أعماله التفتيشية للكشف عن مخالفات الاحتطاب.. بمشاركة الجهات المساندة

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عبدالله الراجحي - الرياض
1
1,417

ضبطت دوريات حماية الغابات والمراعي بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أكثر من ألفي متر مكعب من الفحم والحطب المحلي خلال الثلاثة أشهر الماضية، ضمن أعمالها التفتيشية للكشف عن مخالفات الاحتطاب في مدن ومحافظات المملكة.

وشارك في حملات التفتيش، إلى جانب المركز وزارة البيئة والمياه والزراعة، عدد من الجهات المساندة، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، للحد من مخالفات الاحتطاب ومكافحة الممارسات التي تساهم في الإضرار بالغطاء النباتي.

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